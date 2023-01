La mauvaise qualité de l’eau nuit aux espèces aquatiques dans la rivière du Sud-Ouest

L'eau dans plusieurs secteurs de la rivière du Sud-Ouest, qui traverse les MRC de Rimouski-Neigette et des Basques, est d'une qualité qualifiée de très mauvaise, selon un rapport de l'Organisme des bassins versants du nord-est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL). Cette situation nuit aux espèces aquatiques, dont certaines sont en péril, selon des biologistes qui ont rédigé ce rapport.

La rivière du Sud-Ouest prend sa source dans le lac Saint-Mathieu et descend vers l'est parallèlement au fleuve Saint-Laurent avant de le rejoindre à la hauteur du parc du Bic.

Ça fait quelques années qu'on voit des signaux alarmants dans le bassin versant , raconte d'emblée Marie-Camille Saint-Amour, biologiste et chargée de projet à l'OBVNEBSL.

En 2019, le Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent a formé un comité sur la qualité de l'eau de la rivière du Sud-Ouest avec différents partenaires, dont l'OBVNEBSL, pour établir un plan d'action.

Tout d'abord, l'équipe de l'organisme des bassins versants devait cependant déterminer quels secteurs de la rivière étaient problématiques. De mai à octobre 2021, les biologistes ont visité une fois par mois les onze stations d'échantillonnage situées tout au long de la rivière du Sud-Ouest.

Les 10 stations d'échantillonnage où on vérifie la qualité de l'eau de la rivière du Sud-Ouest. Photo : Radio-Canada / Marianne Vezeau

Résultat : dans l'amont de la rivière, l'eau est de moyenne qualité. Elle se dégrade grandement par la suite. La qualité de l'eau s'améliore seulement en fin de parcours dans le parc national du Bic.

Tout au long du cours d'eau, les biologistes ont relevé la présence de chlorophylle, de phosphore, de matières en suspension, de coliformes fécaux, d'azote ammoniacal, de nitrites et de nitrates.

Pour être qualifiée de très mauvaise, l'eau récoltée doit entre autres contenir plus de 3500 UFC/100 mL de coliformes fécaux, soit la mesure pour évaluer la concentration de bactéries. Elle peut aussi compter plus de 0,2 mg/L de phosphore total, plus de 41 mg/L de matières en suspension, plus de 5,0 mg/L de nitrites-nitrates ou plus de 1,5 mg/L d'azote ammoniacal. L'eau échantillonnée pourrait aussi contenir plus de 13,9 μg/L de chlorophylle, soit la mesure qui permet de calculer les microgrammes par litre.

Dans les échantillons récoltés, on retrouve de fortes quantités de phosphore, de chlorophylle ainsi que de matières en suspension dans les secteurs où la qualité de l'eau est qualifiée de très mauvaise .

Le phosphore est indispensable à la croissance des organismes aquatiques, mais en trop grande quantité, il devient responsable de l'eutrophisation des cours d'eau , explique Marie-Camille Saint-Amour, biologiste et chargée de projet à l'OBVNEBSL.

Une grande quantité de chlorophylle est aussi symptomatique d'un problème d'eutrophisation. La forte présence de chlorophylle peut aussi refléter une éclosion de cyanobactéries, ces algues bleu-vert.

Les cyanobactéries sont présentes en raison d’une surfertilisation des lacs en azote et en phosphore qui proviennent des activités humaines. (Archives) Photo : Associated Press

On va voir des plantes aquatiques qui poussent et qui prennent de l'expansion rapidement. Ça va également favoriser l'envasement des lacs , souligne-t-elle.

Pour leur part, les matières en suspension sont des particules de matière solide qui proviennent notamment d'effluents municipaux et industriels ainsi que du ruissellement des terres agricoles. Elles sont la cause d'une eau brunâtre. Sur ces particules se collent des nutriments ainsi que des contaminants.

Nuisance pour la biodiversité

Le rapport de cet organisme rappelle que la mauvaise qualité de l'eau nuit aux diverses espèces aquatiques dont certaines sont en déclin, notamment le saumon de l'Atlantique, l'anguille d'Amérique et la mulette perlière de l'Est, une moule d'eau douce.

Un saumon de l'Atlantique (Archives) Photo : Hooké / Fred Campbell

Par exemple, le saumon a besoin d'une eau claire, oxygénée et froide. Les matières en suspension vont lui nuire , explique Marie-Camille Saint-Amour.

Alors que la COP15 sur la biodiversité vient tout juste de se clore à Montréal, la biologiste rappelle que le saumon de l'Atlantique est dans une situation préoccupante, selon le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. L'anguille d'Amérique ainsi que la mulette-perlière de l'Est sont sur la liste québécoise des espèces susceptibles d'être désignées comme étant menacées ou vulnérables.

La mulette perlière de l'Est peut atteindre 20 centimètres de longueur et peut vivre plus de 100 ans. (Archives) Photo : Radio-Canada

Qui est responsable?

Les sources de contaminants des cours d'eau sont multiples. Mais l'organisme a réussi à en circonscrire certaines qui ont de plus grands impacts.

En amont du bassin versant, les lacs sont très, très habités et les bandes riveraines sont de moins bonne qualité. On voit beaucoup d'enrochements autour du lac et des murets. Ça, ça ne favorise pas une bonne qualité de l'eau , commente Marie-Camille Saint-Amour.

Au milieu du bassin, le milieu est très agricole et on voit plusieurs chemins forestiers , signale-t-elle. Les activités forestières et agricoles contribuent fortement à la contamination de l'eau, selon la biologiste. Vers Saint-Fabien, il y a une mauvaise gestion des eaux pluviales, qui sont redirigées vers la rivière.

Selon Mme Saint-Amour, la Municipalité de Saint-Fabien s'est toutefois entendue avec l'OBVNEBSL pour tenter de corriger le tir au cours des prochaines années.

Depuis sa création, le comité sur la qualité de l'eau de la rivière du Sud-Ouest travaille de près avec les municipalités pour les sensibiliser.

Aux étés 2021 et 2022, l'équipe de biologistes s'est affairée à revitaliser les bandes riveraines du lac Saint-Mathieu. Cet été, 26 propriétaires riverains ont reçu presque gratuitement des plantes indigènes pour améliorer des secteurs plus problématiques. En tout, près de 500 végétaux ont été donnés à des riverains en partenariat avec l'Association pour la protection du lac Saint-Mathieu.

Un tapis de nattes de coco a été installé au parc des Riverains pour limiter l'érosion créée par la pluie. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

L'an dernier, les biologistes avaient également planté 300 végétaux près du parc du Riverain à Saint-Mathieu-de-Rioux avec l’aide de bénévoles.

Les bandes de végétation qui séparent les cours d’eau des terres cultivées ou des terres forestières sont primordiales pour lutter contre la pollution agricole. En effet, elles sont censées filtrer les contaminants comme les pesticides qui ruissellent des terres agricoles, elles préviennent l’érosion des rives et elles empêchent les sédiments chargés de polluants de cheminer jusque dans les cours d’eau.

À la fin de l'été 2022, l'organisme a aussi planté de nombreux végétaux à l'embouchure de la rivière du Sud-Ouest dans le parc national du Bic. On a remis des végétaux dans les sentiers clandestins qui mènent à la plage , mentionne Marie-Camille Saint-Amour.

« Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent en même temps pour l'amélioration de la qualité de l'eau. » — Une citation de Marie-Camille Saint-Amour, chargée de projet à l'OBVNEBSL

L'Organisme des bassins versants du nord-est du Bas-Saint-Laurent a réalisé d'autres échantillonnages dans les diverses stations de la rivière du Sud-Ouest l'été dernier pour assurer un suivi. Les résultats seront connus l'an prochain.