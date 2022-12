Des Yukonnais combattent l’inflation des Fêtes en recyclant des cadeaux

C’est notamment le cas de Tara Kolla, la propriétaire de la boutique The Wish Factory, qui vend des objets, des vêtements et des oeuvres artisanales usagés ou antiques. Elle croit que les Yukonnais sont prêts à laisser de côté la mauvaise réputation liée à l’idée de redonner un cadeau reçu ou de donner des biens usagés à Noël.

Je pense que les gens sont un peu plus ouverts [à l’idée] que par le passé , croit-elle. Elle se réjouit que ses clients puissent trouver une perle rare à placer sous le sapin dans sa boutique, mais elle admet tout de même que ses enfants préfèrent une carte-cadeau à un présent recyclé.

Épargner son portefeuille et l’environnement

Cette ouverture au recyclage pourrait notamment être favorisée par le taux d’inflation, qui frôle 7 %, selon Statistique Canada. Offrir un bien usagé ou fabriquer soi-même ses devient ainsi plus alléchant en vue d’économiser tout en se permettant de donner quelque chose à ses proches.

La question économique n’est toutefois pas la seule à préoccuper Kristy Bryan, l’une des clientes de Tara Kolla. Outre l’économie réalisée en achetant des biens usagés, elle pense surtout à l’impact du recyclage sur l’environnement.

Si on se concentre sur l’économie de ressources, le recyclage est simplement plus avantageux pour l’environnement, en plus de soutenir un petit commerce local comme The Wish Factory , explique-t-elle.

Fabriquer plutôt qu’acheter

L’artiste Joyce Majiski, de son côté, recycle tout, des matériaux de fabrication de ses oeuvres, comme les vieux bas utilisés dans la réalisation d’un tapis, au papier destiné à l’emballage de ses cadeaux.

Joyce Majiski fabrique elle-même tout ce qu'elle peut à partir de matériaux recyclés. Son travail va des oeuvres artisanales, comme ce tapis fabriqué avec de vieux bas, au papier d'emballage pour ses cadeaux de Noël. Photo : Radio-Canada / Jane Sponagle

Je suis toujours surprise par la quantité de matériaux d’emballage utilisés pour les cadeaux , explique-t-elle. Ce n’est que du papier à usage unique qui prend directement le chemin des ordures.

Pour contrer ce qu’elle considère comme du gaspillage, elle avait l’habitude de peindre du papier journal pour l’utiliser comme papier d’emballage. Elle a maintenant recours à de vieux chandails et à des rubans.

Selon elle, le recyclage est également une occasion de faire travailler la créativité des enfants en leur faisant fabriquer eux-mêmes des cartes à partir de vieux papiers.

Elle conseille aux habitants de Whitehorse qui souhaitent se tourner vers l’usager de penser au magasin d’occasion Mount Lorne Free Store, où elle travaille et trouve beaucoup d’objets qu’elle utilise au quotidien.

Avec les informations de Jane Sponagle