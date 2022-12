L’avocat Martin Aubin est radié du Barreau du Nouveau-Brunswick

Un avocat de Dieppe, Martin Aubin, est radié du Barreau du Nouveau-Brunswick pour avoir violé des règles d’intégrité, de compétence et de communication du code de déontologie.

Selon un avis de plainte déposé en mai 2021, Martin Aubin avait été nommé exécuteur testamentaire d’une personne décédée en mai 2019 et avait omis de transférer une somme léguée.

Il a également contrevenu aux articles de loi qui ordonnent à un avocat visé par une plainte de coopérer avec l'investigation et de fournir la documentation pertinente.

Après le dépôt d’une plainte, l’avocat a ignoré les avis des huissiers. Ces manquements, à la lumière de votre dossier antérieur, démontrent que vous êtes ingouvernable , peut-on lire dans l’avis de plainte.

Martin Aubin ne s’est pas présenté à l’audience disciplinaire du 29 novembre qui s’est soldée par un ordre de radiation du Barreau.

Un sous-comité de discipline lui ordonne aussi de payer des frais de plus de 13 400 $.

Me Aubin avait déjà fait l’objet d’une réprimande en 2019 pour avoir manqué à son obligation de rencontrer certaines des exigences prescrites aux Règles uniformes sur les comptes en fiducie. Des commentaires à l'endroit d'une juge avaient mené au printemps 2021 à une suspension de deux mois pour conduite répréhensible et au versement d’une somme plus de 15 000 $.

Martin Aubin est connu pour avoir défendu certaines causes linguistiques. Il avait notamment représenté Danny Sonier et Murielle Sonier, qui avaient porté plainte pour ne pas avoir reçu des services en français adéquats de la part d’Ambulance Nouveau-Brunswick, il y a une dizaine d’années.