Les montagnes russes émotionnelles pour la finale de la Coupe du monde de soccer

Les partisans de l’Argentine et de la France sont passés par toutes les gammes d’émotions dans le restaurant La Cage à Chicoutimi, dimanche alors que l'Argentine a remporté cette finale , pleine de rebondissements.

À deux reprises, Lionel Messi a donné les devants à l'Argentine. Mais trois buts de la vedette de l’équipe de France, Kylian Mbappé ont permis aux Bleus de s'accrocher jusqu'à la fin. Le dénouement du match s’est toutefois joué en tirs de barrage.

Viva Argentina, campione del mondo! Messi vient de ma ville en Argentine en plus! , crie de joie une femme après la victoire de son pays d’origine.

«Viva Argentina, campione del mondo!», se réjouit cette amatrice du ballon rond. Photo : Radio-Canada

Ça me fait tellement plaisir, lance un autre. Mais ça montait, ça descendait, c’était un match en dents de scie.

Dans le restaurant situé sur le boulevard Talbot, environ 70 amateurs de soccer étaient rassemblés. La défaite a été crève-cœur pour les partisans français qui étaient nombreux à regarder le match.

L'Argentine remporte finalement la Coupe du monde 2022 en séance de tirs au but Photo : Radio-Canada

On se sent mal, on va aller pleurer à la maison. Mais ils ont été meilleurs , concède un partisan de la France, en parlant des Argentins.

Un autre partisan croit que les Français ont tout donné, mais que la fatigue était visible durant la fin du match. Partir aux tirs au but, les joueurs étaient fatigués, ça se sentait. Et puis ce sont des jeunes, la moyenne d’âge c’est 22-23 ans.

Ces deux partisans de l'équipe de France étaient concentrés lors des tirs de barrage. Photo : Radio-Canada

Ce partisan pense que c’est partie remise lors de la prochaine Coupe du monde de soccer qui se déroulera en partie au Canada. On espère qu’on sera à Toronto pour assister à ça.