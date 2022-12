La fièvre des boissons sans alcool gagne la Saskatchewan

Avec une gamme de produits qui ne cesse de s’élargir, les bières, vins et spiritueux sans alcool gagnent en popularité depuis quelques années . Une vague qui n’épargne pas les producteurs et les consommateurs de la Saskatchewan.

La brasserie réginoise District Brewing fait partie des entreprises qui ont choisi de profiter de ce nouveau marché.

Nous avons écouté nos clients. Nous avons vu le vide qu’il y avait actuellement sur le marché : nos amis et nos familles cherchaient tous davantage d’options sans alcool , explique la directrice du marketing et des communications de District Brewing, Meghan Trenholm. C’est alors que nous nous sommes dit : "Hey! Nous avons une brasserie. Nous pouvons créer ces produits!" Et c’est ce que nous avons fait.

La brasserie réginoise a lancé sa première bière sans alcool, une pale ale, il y a maintenant deux ans.

Depuis, l’entreprise a vu un changement chez les consommateurs, particulièrement chez les milléniaux et ceux de la génération Z, souligne Mme Trenholm. Ces derniers ne veulent toutefois pas de la traditionnelle bière sans alcool qui existe depuis des années, explique la directrice du marketing de District Brewing. Ils veulent de la bière haut de gamme.

L’entreprise vient d’ailleurs de lancer sa deuxième bière non alcoolisée, une milk stout. La brasserie prévoit même déjà de distribuer une IPA sans alcool au cours des prochains mois.

Au cours des huit derniers mois, nous avons vu nos ventes de la pale ale sans alcool explosées , se réjouit Meghan Trenholm. Nous sommes heureux d’être les premiers [à produire ce type de bière en Saskatchewan].

Une popularité qui gagne le monde vinicole

Cette popularité pour les boissons sans alcool ne se limite pas qu’au monde brassicole.

Le propriétaire du bar à vin Homestead de Regina, Jon McLean, observe aussi une augmentation de la demande.

Jon McLean est d’avis que l'avenir de ce type de produit est très prometteur pour les viticulteurs qui souhaitent innover. Photo : Radio-Canada / Laura Sciarpelletti

Nous avons vu une forte hausse de la demande pour les vins sans alcool, surtout au cours de la dernière année , explique-t-il. Plusieurs de nos clients ont choisi de ne pas boire d’alcool pour des raisons de santé.

Bien que Jon McLean reconnaisse que les vins non alcoolisés soient plus légers et n’aient pas la même sensation en bouche que les vins réguliers, il est d’avis que l'avenir de ce type de produit est très prometteur pour les viticulteurs qui souhaitent innover.

Il n’y a pas de limite! Je crois que le vin traditionnel est quelque chose de difficile à imiter, mais je suis sûr que des personnes trouveront les moyens!

Avec les informations de Laura Sciarpelletti