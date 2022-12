Une technologie pour aider les citoyens à devenir des « détectives écologiques »

Jusqu’à tout récemment, cette technologie était utilisée principalement par les chercheurs et les agences gouvernementales, puisqu’elle était complexe et coûteuse à déployer. Mais les progrès scientifiques la rendent maintenant plus abordable et accessible à tous.

Il y a des membres des communautés sans expérience scientifique ou éducation formelle qui ont été en mesure de récolter des échantillons pour nous , a expliqué Colin Cassin, agent des politiques au Centre des espèces envahissantes à Sault-Sainte-Marie.

Colin Cassin (gauche) était présent à la COP15 pour présenter le programme pilote du Centre des espèces envahissantes qui cherche à impliquer des citoyens dans la surveillance des cours d'eau. Photo : Facebook / Centre des espèces envahissantes de Sault-Sainte-Marie

Cette démocratisation des tests d’ADN environnemental promet de jouer un rôle crucial pour la détection précoce d'espèces invasives dans les cours d’eau, a argumenté l'organisme dans le cadre d'une présentation à la 15e Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique.

Selon M. Cassin, tout ce qu’il faut, c’est être prêt à prendre 15 minutes pour effectuer le test, et être curieux des lacs qui nous entourent.

Auparavant, les tests d'ADN environnemental étaient principalement effectués par des chercheurs académiques, comme la professeure Caren Helbing de l'Université Victoria. Photo : Université de Victoria

Et plusieurs citoyens ordinaires correspondent à cette description, selon Terry Rees, directeur de la fédération des chalets de l’Ontario. Dans notre réseau, on a près de 600 bénévoles impliqués dans la surveillance des cours d’eau , a-t-il indiqué à titre d’exemple.

On a tous un rôle à jouer

Dans le cadre d’un projet piloté par le Centre des espèces envahissantes, ces bénévoles ont fait des tests d’ADN environnemental dans 36 lacs ontariens au cours de la dernière année.

L’effort a permis de recueillir des données des quatre coins de la province, de Kenora à Cornwall. Ces informations ont ensuite permis de détecter la présence de plusieurs espèces aquatiques envahissantes, comme les moules zébrées et les soldats de l’eau.

La moule zébrée est une espèce exotique envahissante qui menace les écosystèmes aquatiques. (Archives) Photo : Flickr

On envoie les tests et les instructions par la poste, et les participants ont quelques mois pour récolter un échantillon dans le cours d’eau qui borde leur chalet ou leur terrain de camping , a expliqué M. Cassin.

Les informations recueillies par les citoyens scientifiques permettent à l’organisme d’étudier une étendue géographique plus large, de mettre en place des plans d’action et de rediriger les ressources vers les endroits prioritaires.

Les résidents ordinaires ont un rôle à jouer dans la préservation de la biodiversité, a rappelé M. Rees. Ils deviennent, en quelque sorte, des détectives écologiques.

« Ce genre de programme nous permet de contribuer à empêcher la propagation d’espèces envahissantes dans nos lacs. » — Une citation de Terry Rees, directeur de la fédération des chalets de l’Ontario

Un programme pilote prometteur

Avec un coût de 24 $ par test et une main-d'œuvre bénévole, le programme de surveillance par test d’ADN environnemental est de moins en moins coûteux à administrer pour des organismes à but non lucratif comme le Centre des espèces envahissantes.

« Les possibilités sont infinies, et cette technologie sera de plus en plus utilisée au cours des prochaines années. » — Une citation de Colin Cassin, agent des politiques au Centre des espèces envahissantes à Sault-Sainte-Marie

Même si les tests d’ADN environnemental comportent certaines limitations, les résultats du programme pilote sont prometteurs.

L'échantillonnage d'ADN environnemental permet de détecter la présence de certaines espèces dans les cours d'eau. Photo : Pêches et Océans Canada

Ce n’est pas la solution à nos enjeux de préservation de la biodiversité , a admis M. Cassin. Le test nous indique seulement si une espèce spécifique est présente ou non, sans donner d’informations sur la taille ou l’âge de la population en question.

Or, même sans ces informations, les tests d’ADN environnemental peuvent aider l’organisme à mieux gérer ses ressources, et dans certains cas, intervenir à temps pour prévenir la propagation de certaines espèces.