Dans l’Est, les supporters français et argentins se sont rassemblés pour la grande finale

L'Argentin d'origine, Juan Sebastian Larobina, qui est maintenant installé en Gaspésie depuis de nombreuses années a convié les adeptes du sport à visionner la grande finale au centre communautaire de Douglastown à Gaspé. Une vingtaine de personnes ont répondu présentes à l’invitation.

Je suis le seul représentant de l’Argentine en Gaspésie. Il y a beaucoup de Français ici, mais malgré tout, les gens présents [au centre communautaire] célèbrent avec moi quand l’Argentine compte un but , commente-t-il avec joie. Après la première demie du match, son pays menait 2 à 0.

Son fils Edaï Larobina espérait également que cette finale-ci sera la bonne. La dernière présence des Argentins à la finale remonte à 2014, alors que la formation s’est inclinée 1-0 contre l’Allemagne. Même si on est en Gaspésie, il faut absolument encourager notre équipe. On déplace de l’air et on veut que nos cris traversent l’espace pour rejoindre les joueurs au Qatar , s’exclame-t-il.

Edaï Larobina (à droite) se réjouit de voir son pays remporter la Coupe du monde pour une troisième fois dans son histoire. Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Au cégep de Matane, une cinquantaine de personnes, pour la plupart des étudiants français, se sont rassemblées. Après les deux premiers tiers de la partie, alors que l’Argentine dominait et semblait contrôler le jeu, la foule présente avait la mine basse.

Le premier but de la France à la 80e minute marqué par Kylian Mbappé, amenant le pointage à 2-1, a réveillé la foule française présente au cégep de Matane. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Cependant, les deux buts de la France en moins de deux minutes ont redonné espoir aux partisans français du salon étudiant matanais. Le but de Lionel Messi pendant la deuxième période de prolongation est revenu plomber l’ambiance. La foule s’est à nouveau réveillée après le but égalisateur de la France quelques minutes plus tard.

Les tirs au but ont tenu les partisans en haleine de part et d’autre.

L'Argentine a finalement remporté la Coupe du monde 2022 en séance de tirs au but avec la marque finale de 4 contre 3.