Cranbrook raconte son premier siècle de vie dans un livre

Publié par l’Institut d’histoire régionale du bassin du Columbia, Forgotten Cranbrook: A Photo History of Early Cranbrook and District (Le Cranbrook oublié. Une histoire photographique des débuts de Cranbrook et du district) met en image la vie des habitants de la région entre les années 1880 et 1960.

L’ouvrage de 120 pages signé par l’auteur Keith Powell rassemble 125 photos de la ville et des éléments tirés des archives locales afin de raconter l’histoire de cette municipalité de 20 500 âmes.

L’équipe a tenté d’illustrer le développement de la ville en développant certains thèmes, comme l’industrie et le commerce, dont ce qui touche à la foresterie, explique Keith Powell.

L’une de ses images préférées montre l’Hôtel Cranbrook, dont le bâtiment de 125 ans se trouve toujours au coin de la rue Baker et de la 8e Avenue.

Nous avions cette image d’une jeune femme debout devant l’hôtel alors qu’il n’y avait essentiellement rien au tour parce que [l’hôtel] a été construit un an avant l’arrivée du chemin de fer… ils attendaient l’arrivée du Canadien Pacifique , raconte-t-il.

Cette photo est l'une des préférées de Keith Powell, parce qu'elle montre le bâtiment de l'Hôtel Cranbrook, qui existe encore aujourd'hui. Photo : Fournie par Keith Powell

Raconter l’histoire pour nourrir la fierté

L’éditeur du livre, Derryll White, dit avoir passé beaucoup de temps avec Keith Powell afin de choisir les meilleures photos en vue de la publication.

Il est particulièrement fier des photos qui montrent la diversité culturelle de la municipalité. On y voit notamment des membres de la Nation Ktunaxa, ainsi que des habitants venus de la Chine, du Japon et de divers pays d’Europe de l’Est.

Selon lui, il est important que les habitants de la région comprennent leur histoire. Ils doivent savoir où ils vivent , note-t-il.

Plus on en sait sur l’endroit où on habite, plus on le respecte, plus on le protège, plus on veut le voir grandir et se développer.

