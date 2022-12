Difficile de trouver des bénévoles à Fort McMurray

Des organismes sans but lucratif de Fort McMurray disent peiner à trouver les bénévoles dont ils ont besoin pour leurs collectes de fonds, cette année.

Jennifer Kennett, la directrice générale du Boys and Girls Club de Wood Buffalo, explique que si les participants aux événements visant à recueillir de l’argent restent nombreux, les bénévoles pour s’en occuper se font plus rares.

Les gens sont fatigués , explique-t-elle, ajoutant que le nombre de personnes qui ont offert leur temps au cours de la dernière année a diminué de près de la moitié. Cette désaffection l’oblige à payer les employés du club en heures supplémentaires, ce qui fait augmenter le coût des activités.

Comme on s’appuie toujours sur les mêmes bénévoles, on ne veut pas les brûler , déplore-t-elle.

L’épuisement professionnel est bien réel chez les bénévoles , renchérit Dan Edwards, le directeur général de la Banque alimentaire de Wood Buffalo.

Pandémie et inflation : générateurs de besoins, mais pas de bénévoles

Il dit avoir vu sa banque de bénévoles fondre à mesure que des gens ont perdu leur emploi, ont quitté la région ou se sont fatigués. Il y a toujours des bénévoles autour, mais ils sont épuisés et le recrutement devient un grave problème.

Ce manque de main-d’oeuvre a notamment forcé la banque à couper court à sa guignolée, faute de bénévoles pour ramasser la nourriture.

Chez FuseSocial, un organisme de recrutement de bénévoles, la directrice de programmes Shawna Huxter explique que l’impossibilité de tenir des événements en personne durant la pandémie et l’inflation qui fait rage aujourd’hui comptent parmi les explications du tarissement des sources de bénévoles.

Selon elle, plusieurs personnes qui donnaient de leur temps doivent aujourd’hui occuper un second emploi pour faire face à l’augmentation des coûts.

Rivaliser d’imagination pour s’adapter aux bénévoles potentiels

Dan Edwards explique que l’organisme tente maintenant de faire preuve d’imagination dans le recrutement. Les responsables se tournent notamment vers les jeunes, en espérant leur faire comprendre l’importance du bénévolat.

M. Edwards dit aussi avoir rendu les descriptions de tâche plus spécifiques et avoir allégé le modèle d’horaire qui reposait, jusqu’à maintenant, sur un système de quarts. Si quelqu’un ne peut donner que 45 minutes, ça me va , lance-t-il.

Pour tenter de relever les conseils d’administration mis à mal par la chute du nombre de membres bénévoles, Shawna Huxter et FuseSocial ont lancé ce qu’elle compare à une agence de rencontre pour mettre en contact des conseils et des bénévoles potentiels.

Toute personne qui songe à s’embarquer dans l’aventure sans en être certaine peut ainsi se présenter chez FuseSocial et recevoir une formation, puis être mise en contact avec une organisation.

On sait que la première approche peut être intimidante pour un bénévole, donc on voulait être certains que les gens savent quelles seront leurs responsabilités avant de se lancer , explique-t-elle.

Une vingtaine de personnes sont passées par ce nouveau programme cette année.

Avec les informations de Jamie Malbeuf