Les premières images de Ncuti Gatwa dans le rôle de Doctor Who dévoilées

La curiosité des fans de Doctor Who peut enfin être assouvie : la chaîne britannique BBC a dévoilé un premier aperçu de l’acteur britannico-rwandais Ncuti Gatwa, qu’on a pu voir dans la série à succès Sex Education, dans le rôle du quinzième docteur de la série consacrée.

Parmi les premières images, on peut voir Ncuti Gatwa en solo, avec un air mystérieux, vêtu d’un chandail orange et d’un manteau avec un motif à carreaux.

Un autre cliché le montre en duo cette fois-ci, avec sa compagne Ruby Sunday, interprétée par l’actrice britannique Millie Gibson.

La BBC n’a pas encore dévoilé à quel moment le quinzième docteur entrera en service officiellement.

Ncuti Gatwa jouera le rôle du quinzième docteur dans la série «Doctor Who». Photo : BBC

La production ne laisse toutefois pas les fans de la série en reste : David Tennant – le dixième docteur dans une mouture acclamée de Doctor Who diffusée de 2005 à 2010 – sera de retour en tant que quatorzième docteur à l'occasion d’une diffusion spéciale de trois épisodes en novembre prochain.

David Tennant a incarné le dixième docteur dans la série télé britannique «Doctor Who». Photo : AP Photo / Mike Hogan

À ses côtés, l’actrice Catherine Tate reprendra son rôle de Donna Noble. Yasmin Finney (Heartstopper) et Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) seront également de la distribution.

Si vous pensiez que l'apparition de David Tennant était un choc, nous vous réservons bien d'autres surprises. Le chemin vers le quinzième Docteur de Ncuti [Gatwa] est chargé de mystère, d'horreur, de robots, de marionnettes, de danger et de plaisir , avait déclaré en octobre Russell T. Davies, qui produit la série.

La série Doctor Who célébrera en 2023 ses 60 ans à l’antenne de la télévision britannique.