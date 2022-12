Un astronome amateur de Saskatoon photographie un météore

Le Saskatchewanais observait les étoiles de sa cour arrière lorsqu’il aperçut une illumination inhabituelle. Téléphone en main, il photographia le moment.

Il n’y a eu aucun son, qu’un flash de lumière très brillant , raconte-t-il. J’ai déjà vu de nombreux météores au fil des années, mais celui-ci était probablement l’un des plus brillants!

Le phénomène qu’a observé Andrew Potter s’est produit alors que les Géminides, une pluie d’étoiles filantes observable chaque année en décembre, atteignaient son pic d’activités plus tôt cette semaine.

Peter Brown, un professeur au département de physique et d’astronomie à l’Université Western de London, en Ontario, affirme qu’il n’est pas inhabituel de voir un météore aussi brillant qu’une étoile à ce temps-ci de l’année. Or, il est beaucoup plus rare d’en voir un qui ressemble à une boule de feu, explique-t-il.

M. Brown rappelle que les citoyens peuvent signaler leurs observations sur le site de la International Meteor Organization. Ce dernier compile les données, permettant ensuite de voir ce que les gens ont observé et à quels endroits sur Terre le phénomène a été vu.

Le professeur de l’université ontarienne souligne qu’il est d’autant plus important de le faire si un son a été entendu lorsque l’étoile filante a été vue. Si c’est le cas, cela signifie peut-être qu'une roche a touché le sol, permettant du même coup aux professionnels de tenter de la retrouver pour en apprendre davantage sur le système solaire, explique Peter Brown.

Les météores, communément appelés étoiles filantes, sont causés par de petits grains de poussière venus de l’espace , selon le site web du Planétarium de Montréal. Ces particules s’échauffent presque instantanément en plongeant à très grande vitesse dans la haute atmosphère terrestre, faisant briller l’air sur leur passage.