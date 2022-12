La COVID-19 de longue durée empêche certains Néo-Écossais de retourner au travail

Deryk Smooke conduisait son véhicule lorsque sa montre intelligente l’a averti que son rythme cardiaque était à la hausse et qu’il ne revenait pas à la normale.

L’homme de 41 ans avait quitté sa maison d’Amherst, en Nouvelle-Écosse, pour se rendre au Costco de Moncton, au Nouveau-Brunswick, afin de faire quelques courses avec sa femme. Le trajet aller-retour de 70 minutes a tellement pris de lui qu’il s’est écrasé les trois jours suivants.

Le père de trois enfants a contracté la COVID-19 au début d’octobre et a été absent du travail en raison de la fatigue et du brouillard cérébral qu’il éprouve.

Deryk Smooke, sa femme et ses trois enfants. Photo : Gracieuseté : Deryk Smooke

L’agent correctionnel s’inquiète du fait qu’il en est aux premiers stades d’une longue pandémie de COVID-19, un terme fourre-tout pour décrire toute une gamme de répercussions sur la santé après l’infection qui persiste au moins trois mois après avoir contracté le coronavirus.

1,4 million d’adultes touchés au pays

Des données récentes de Statistique Canada indiquent que 1,4 million d’adultes ont présenté des symptômes trois mois après une infection confirmée ou présumée à la COVID-19.

Pour certaines personnes atteintes de la COVID-19 de longue durée, les symptômes sont si graves qu’elles sont incapables de travailler.

Nargess Kayhani, professeur d’économie à l’Université Mount Saint Vincent, a déclaré que cela a de nombreuses implications pour les individus et la société.

« Il va y avoir du chômage, il va y avoir faillite, dettes des ménages, difficultés financières. Nous allons utiliser notre épargne retraite. » — Une citation de Nargess Kayhani, professeur d’économie à l’Université Mount Saint Vincent

Répercussions financières

Elizabeth Oldham, de Spryfield, en Nouvelle-Écosse, ressent les répercussions financières de la COVID-19 de longue durée. Elle a contracté le coronavirus en mai 2021 et a passé deux semaines sous respirateur.

En octobre 2021, elle se sentait suffisamment bien pour retourner au travail à titre d’administratrice de cabinet dentaire. Depuis, elle a eu des difficultés à travailler de façon constante.

Des tests rapides de COVID-19. Photo : CBC News / Robert Short

Elle n’a pas eu de revenu depuis le 15 octobre et elle a récemment demandé une invalidité de courte durée.

Elle affirme que ses économies se sont taries et qu’elle compte sur ses cartes de crédit pour s’en sortir.

Je suis une personne très indépendante. Je n’aime pas demander de l’aide et j’ai dû en demander beaucoup au cours de la dernière année et demie. Et il n’y a pas assez d’aide pour nous.

Il n’y a pas assez de ressources, sur les plans médical, affectif ou financier… Il faut en faire plus pour aider les gens à se concentrer sur leur santé plutôt que de s’inquiéter d’être sans abri et il faut consacrer plus d’efforts à la santé mentale pour que nous puissions nous en remettre.

Prestations d’assurance-emploi et d’invalidité disponibles

Le gouvernement fédéral offre des prestations d’assurance-emploi et d’invalidité aux personnes qui souffrent de la COVID-19 depuis longtemps.

Emploi et Développement social Canada a déclaré qu’il reconnaît que les travailleurs qui ont de graves problèmes de santé peuvent avoir besoin de plus de temps pour guérir.

Le ministère indique qu’il a prolongé les prestations d’assurance-emploi de maladie de 15 semaines à 26 semaines, à compter du dimanche 18 décembre. Cela s’appliquera aux demandes faites à compter de cette date.

Le ministère a également fait remarquer qu’il y a un site Web où les gens peuvent trouver les avantages et les services qui s’appliquent à eux.

Augmentation des coûts des soins de santé

Nargess Kayhani a déclaré qu’en raison des symptômes potentiels de la COVID-19 prolongée, comme l’anxiété, la dépression et les problèmes de santé mentale, cela augmentera les coûts des soins de santé et ce que le gouvernement fédéral verse en prestations d’assurance-emploi et d’invalidité.

Le professeur est déçu que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ait levé les restrictions sensées, comme le port obligatoire du masque et l’isolement obligatoire après une infection à la COVID-19.

Cela va créer un cercle vicieux, craint-il. Cela alourdit le fardeau du système de santé, qui est déjà en crise.

J’ai l’impression d’être en prison

Le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse ne croit pas que la situation post-COVID - le libellé qu’il utilise et que l’Organisation mondiale de la Santé utilise pour décrire la COVID-19 de longue durée - soit un problème majeur en Nouvelle-Écosse.

Il a reçu des sondages de près de 2750 personnes qui ont éprouvé des symptômes trois mois après une infection à la COVID-19. De ce nombre, Santé Nouvelle-Écosse estime que moins de 100 personnes sont incapables de travailler en raison de la COVID-19 de longue durée.

Elizabeth Oldham manque de travail et son état signifie qu’elle manque souvent d’énergie pour quitter la maison.

« J’ai l’impression d’être en prison. Pire que la prison, du moins quand on est en prison, on est entouré de détenus. » — Une citation de Elizabeth Oldham

Deryk Smooke espère aussi retourner au travail, même si aucune date n’est en vue.

J’ai appris à faire une chose par jour et à me reposer pendant la majeure partie de la journée, parce que, d’après ce que je comprends, mon corps est toujours dans la lutte contre la COVID-19 , a-t-il dit.