Des pompiers de la région effectuent des exercices conjoints

L'année passée, des entraînements ont réunis des pompiers de Val-d'Or et de Senneterre.

Des pompiers d'Amos et de Val-d'Or ont aussi effectué d'autres exercices conjoints il y a quelques semaines et un autre échange est aussi prévu au printemps 2023.

Les exercices ont été effectués dans les installations aéroportuaires du centre d’entraînement de Val-d’Or et sur le site industriel disponible sur le territoire d’Amos.

À Val-d'Or, les pompiers d’Amos ont pu pratiquer quelques notions de base sur l’aviation et les méthodes d’approche sur les pistes d’atterrissage, sur les accidents et incendies d’aéronef.

Dans la MRC de la Vallée-de-l'Or, on est techniciens en matières dangereuses dans le cas d'intervention concernant des matières dangereuses. Les services d'incendie des agglomérations alentour font la première approche ensuite, ce sont nos techniciens à nous qui vont vraiment colmater la fuite ou mettre la situation sous contrôle. Donc, il devenait intéressant de faire des pratiques avec les services d'incendie aux alentours , explique Éric Hébert, directeur du Service de sécurité incendie de la ville de Val-d’Or.

On a fait une pratique dans un premier temps avec le service d'incendie de la Senneterre [l'an passé]. Nous lorsqu'on est déployé sur le territoire, on a moins de pompiers [en attente], donc c'est pour ça qu'on fait un échange comme ça dans la même journée. Avec le service d'incendie d'Amos, on a créé la même affaire, on a fait une pratique de matière dangereuse chez eux d'intervention. Donc eux, ils ont pu commencer à faire l'intervention et nos techniciens à nous ont pu se pratiquer sur une intervention d'un écoulement dans une usine. Puis du côté de Val-d'Or au même moment, nous on a la chance d'avoir une maquette d'avion dans notre centre d'entraînement, on a donné une formation pratique sur les approches sécuritaires d'un aéronef lors d'un atterrissage d'urgence , ajoute le responsable.

Le directeur du Service de sécurité incendie de Val-d'Or, Éric Hébert et Yves Barbe, chef aux opérations. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Des pompiers de Val-d’Or ont pu de leur côté peaufiner leurs connaissances sur les interventions avec des matières dangereuses. Une collaboration nécessaire pour les services d'urgence, ajoute le directeur du Service de sécurité incendie de la ville de Val-d’Or.

La collaboration qu'on a avec les autres services d'incendie est très importante parce que dans le milieu de l'urgence, lorsqu'on intervient ensemble, c'est ça qui fait notre force. Donc on connaît nos équipements, on connaît les gens avec qui on travaille, donc c'est un peu dans ce même ordre d'idées qu'on collabore. Puis souvent, on collabore aussi dans le sens d'apporter de nouvelles choses. Et puis de part et d'autre. Et puis comme ça, tout le monde est gagnant , fait savoir Éric Hébert.

Le Service incendie de Val-d'Or est en discussion avec les pompiers de Malartic pour un exercice conjoint de sauvetage et avec leurs homologues de Rivière-Héva pour un exercice sur l'alimentation en eau avec citerne.