Trois arrestations en lien avec une quarantaine d’introductions par effraction

Le Service de police de Winnipeg a procédé à l’arrestation de trois personnes en lien avec une série de crimes perpétrés entre le 4 novembre et le 14 décembre.

Au cours de cette période, les trois accusés se seraient introduits par effraction dans 40 logements en plus d’avoir volé six véhicules.

La police estime à 250 000 $ la valeur des dommages faits et à 100 000 $ la valeur des objets volés.

La série de crimes a touché l’ensemble de la ville de Winnipeg.

Une carte de Winnipeg répertoriant les diverses introductions par effraction dont sont accusés les trois suspects. Photo : Service de police de Winnipeg

La première arrestation a été faite jeudi après-midi lorsque l’un des accusés, un homme de 26 ans, a été vu au volant d’une voiture volée près de la rue Henderson Highway et de l’avenue Chelsea.

Il fait maintenant face à plusieurs chefs d’accusation, dont 36 pour introduction par effraction, 29 pour vol de moins de 5000 $ et six pour vol de voiture.

Plus tard dans la soirée, les deux autres suspects, un homme de 44 ans et une femme de 22 ans, ont également été arrêtés près de la rue Main et de l’avenue Redwood.

Le quadragénaire fait face, entre autres, à 34 chefs d’accusation pour introduction par effraction et à 29 chefs d'accusation pour vol de moins de 5000 $. La femme, quant à elle, fait face, entre autres, à 15 chefs d’accusation pour introduction par effraction et à trois chefs d'accusation pour vol de moins de 5000 $.

Les trois suspects ont aussi été accusés de possession sans autorisation d’une arme à feu.

Le Service de police a effectué, vendredi, un mandat de perquisition dans le quartier St John, leur permettant de retrouver certains des biens volés pour une valeur de 10 000 $.