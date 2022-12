Pas de service de train léger entre les stations Rideau et Hurdman ce dimanche

Les trains circuleront en boucle entre les stations Tunney’s Pasture et uOttawa, et entre les stations Hurdman et Blair , indique OC Transpo dans une note de service dimanche matin.

Un service d’autobus R1 assurera le trajet entre les stations Rideau et Hurdman au cours de la journée.

Dans une note de service, la directrice générale d’OC Transpo, Renée Amilcar, explique que ces modifications au service habituel sont en raison d'une défaillance mécanique qui est survenue samedi soir vers 23 h 45.

Il y a eu une défaillance mécanique d’une partie du système de caténaires aériens (SCS) sur la ligne 1 près de la station Lees , qui alimente le train léger en électricité, peut-on y lire en anglais.

Pour le reste du service hier soir, le service d’autobus R1 a circulé entre les stations Rideau et Saint-Laurent, en boucle d’est en ouest , poursuit la note de service.

OC Transpo assure que le service complet du train léger rouvrira plus tard ce dimanche, une fois que le système est sécuritaire et stable .

La cause de cette défaillance mécanique fait actuellement l’objet d’une enquête.