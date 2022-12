Québec octroie 195 000 $ pour aménager une usine de produits laitiers à Rimouski

La Laiterie des Côteaux, à Rimouski, recevra une aide financière d’un peu plus de 195 000 $ du gouvernement du Québec afin d'aménager une usine de transformation de produits laitiers artisanaux.

L’entreprise familiale compte transformer, dès l'été 2023, 5000 litres de lait par semaine pour produire du lait au chocolat, du yogourt, du fromage et de la crème glacée.

Cette nouvelle laiterie appartient aux propriétaires de la ferme Cotopierre, Jean-Marc Bourdeau et Julie Saint-Pierre.

C’est un projet familial. Nos enfants, après leurs études, veulent revenir à la ferme. Ce sera une production locale. Le lait va venir de la ferme Cotopierre, mais l’usine va opérer sous le nom de Laiterie des Côteaux , explique Julie Saint-Pierre, copropriétaire de la ferme Cotopierre.

Les co-propriétaires de la ferme Cotopierre, Jean-Marc Boudreau et Julie Saint-Pierre (archives) Photo : Radio-Canada

La somme des 195 000 $ de Québec doit servir à payer une partie de l’équipement nécessaire pour les nouvelles installations.

L’usine est un gros investissement pour nous. Je ne veux pas dire le chiffre, mais c’est un peu plus d’un million de dollars. On a fait faire nos équipements, ils sont faits sur mesure , précise la copropriétaire.

Elle souhaite que la construction de l’usine débute à la mi-mars.

Si la neige n’était pas arrivée si vite au Bas-Saint-Laurent, on aurait commencé notre construction de l’usine à la fin du mois de novembre. On va commencer aussitôt qu’on va pouvoir. J’aimerais à la mi-mars , mentionne Julie Saint-Pierre.

Lorsque les produits laitiers seront mis en marché, les consommateurs pourront se les procurer sur le chemin Saint-Odile. On va commencer avec un point de vente à l’usine directement. Après ça, on va voir comment la demande va évoluer. On va y aller graduellement , souligne l’agricultrice.

Jean-Marc Bourdeau et Julie Saint-Pierre ont acheté la ferme familiale Cotopierre en 1992 (archives). Photo : Radio-Canada / Gabriel Paré-Asatoory

Les bouteilles de verre pourront d’ailleurs être retournées à la Laiterie des Côteaux.

Notre lait va être dans des bouteilles de vitre, consignées et réutilisables. Les gens vont rapporter les bouteilles et on va les laver. C’est important. Je pense qu’on est rendu là, comme population, à récupérer nos contenants , ajoute Julie Saint-Pierre.

Elle espère qu’éventuellement, l’entièreté du lait des vaches de la ferme Cotopierre servira aux produits de la Laiterie des Côteaux.