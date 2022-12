De plus en plus de travailleurs de la santé demandent de l’aide en santé mentale

La thérapeute Katina Feggos a mentionné que les travailleurs de la santé constituent maintenant la majorité de ses clients. La pression augmente sur le terrain et la pandémie de COVID-19 a créé un stress supplémentaire.

La thérapeute Katina Feggos a remarqué que l’isolement créé par la pandémie a ajouté au problème de l’épuisement professionnel. Photo : Gracieuseté

Ça peut atteindre 52 % en professionnels de la santé et, probablement, depuis le début de la pandémie, c’est encore plus élevé , a-t-elle évalué.

Elle pense que les professionnels de la santé sont tenus responsable des conséquences de la gravité de la pandémie.

Cindy Donovan en a été témoin au cours des derniers mois.

La directrice d’une maison d’hébergement et de soins infirmiers de Saint-Jean a affirmé avoir évité les infections à la COVID-19 pendant la majeure partie des deux premières années de la pandémie.

Selon un médecin, il n'est pas inhabituel que le personnel en santé soit invité à travailler pendant des jours de congé, ce qui donne l’impression d’être surmené et sous-payé. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Mais, au cours d’une récente éclosion dans l’aile de l’aide à la vie autonome, au moins 15 résidents ont été isolés et ont reçu un résultat positif.

Le personnel a également été touché.

« Nous avions du personnel qui ne pouvait pas venir au travail pour une raison ou une autre : la COVID, la grippe, le sentiment de ne pas bien se sentir, etc. Ça nous a donc vraiment mis à rude épreuve. » — Une citation de Cindy Donovan, directrice d'un foyer de soins de Saint-Jean

Notre personnel a fait des heures supplémentaires, il fait deux quarts de travail. Je ne peux pas dire assez de bien sur eux, sur la façon dont ils continuent de se présenter tous les jours, ainsi que sur le fait d’intervenir lorsque nous avons besoin de ces employés supplémentaires , a-t-elle poursuivi.

La peur de faire une erreur

Mais cette volonté de faire un effort supplémentaire a un prix.

À la fin d’octobre, le médecin urgentologue de Fredericton, Yogi Sehgal, a décrit un samedi à la salle d’urgence de l’hôpital Everett Chalmers où seulement deux infirmières étaient sur place parmi un personnel régulier de cinq employés.

La frustration de ne pas être en mesure d’aider les gens qui en ont besoin est bien présente, affirme un urgentologue. Photo : iStock / Igor Vershinsky

Yogi Sehgal a raconté qu’il n’était pas inhabituel que le personnel soit poussé à travailler pendant des jours de congé, ce qui donne l’impression d’être surmené et sous-payé. S’ajoute le stress supplémentaire de la peur de faire une erreur dans un monde où il n’y a pas assez de ressources pour faire le travail.

Mais l’urgentologue a déclaré que le plus grand problème est la frustration de ne pas être en mesure d’aider les gens qui en ont besoin.

« C’est cette blessure morale de savoir que je pourrais vous aider si j’avais les ressources pour le faire, mais je ne le fais pas. » — Une citation de Yogi Sehgal, médecin urgentologue

Nous faisons seulement le travail qui est en face de nous.

Effectif réduit et heures supplémentaires

Yogi Sehgal a déclaré que cela aboutit à un exode des infirmières et à un épuisement généralisé, ce qui ne fait que créer un cercle vicieux pour les travailleurs de la santé qui restent : des effectifs encore plus réduits et davantage d’heures supplémentaires.

Cindy Donovan l’a vu aussi dans l’industrie des soins de longue durée.

Cindy Donovan est directrice d'un foyer de soins à Saint-Jean. Photo : Gracieuseté

Des membres du personnel - personnel professionnel, infirmières - ont quitté la profession à cause de ce que nous avons vécu au cours des trois dernières années. Ce n’est donc pas un bon état de choses.

Mme Donovan a stipulé que son foyer de soins possède un programme d’aide aux employés qui permet au personnel de chercher des soins de santé mentale, mais que l’accès en ligne n’est pas toujours efficace.

La direction a essayé d’offrir des conseils en personne dans la mesure du possible.

Épuisement de l’empathie

Katina Feggos voit souvent les signes d’épuisement professionnel chez les travailleurs de la santé.

« Il y a des éléments qui sont critiques dans l’épuisement : épuisement émotionnel, de longues heures, sentir presque un épuisement de l’empathie. Ce n’est pas que vous ne vous en souciez plus, mais votre réservoir est vide et n’a aucun sentiment d’accomplissement. » — Une citation de Katina Feggos, thérapeute

Donc, vous savez que vous faites de votre mieux pour prendre soin de ces résidents dans les maisons de soins infirmiers. Mais peu importe les soins et les préoccupations que vous montrez aux patients, malheureusement, la pandémie peut atteindre n’importe qui.

Katina Feggos a déclaré que l’isolement créé par la pandémie a ajouté au problème de l’épuisement professionnel.

Elle recommande à ses clients de planifier de petits rassemblements avec leurs amis ou leur famille pour éviter ce sentiment d’isolement.

« Croyez-le ou non, l’interaction sociale est vraiment, vraiment importante. Et le rire et l’affection. Il est donc intéressant de constater qu’il y a d’autres recherches qui révèlent cette affection, même un câlin de 20 secondes de quelqu’un [peut aider]. » — Une citation de Katina Feggos, thérapeute

Dans un secteur qui exige que les employés aient un sentiment d’empathie pour être efficaces, il est important que les responsables aient aussi de l’empathie pour ces employés, ajoute-t-elle.