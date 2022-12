T.-N.-L.  : les camionneurs veulent un déneigement continu sur la Transcanadienne

Le camionneur Stan Reid a attribué l’accident à l’état de la route, près de Birchy Narrows, sur la côte ouest de Terre-Neuve.

Les mauvaises conditions routières ont mené à cet accident , a-t-il déclaré.

Un accident, le mois dernier, impliquant trois camions de transport qui ont fermé la Transcanadienne pendant plusieurs heures à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Andy Moss/Twitter

Il dénonce la politique du ministère des Transports et de l’Infrastructure qui consiste à garder les chasse-neige hors de la route de 23 h à 5 h par temps de neige.

« Le gouvernement semble tout couper, mais ils ne devraient pas couper en ce qui concerne la sécurité des gens. » — Une citation de Stan Reid, camionneur

Le camionneur Sandy Higdon ajoute que les charrues doivent être davantage sur la route pour atténuer les conditions routières dangereuses.

Il y avait beaucoup de neige ce soir-là, les conditions routières se détérioraient toute la nuit. Cela aurait pu être bien pire , a-t-il témoigné.

Un manque d’équipement de déneigement

Les conducteurs affirment qu’il y a eu un manque notable d’équipement de déneigement sur les routes au cours des dernières années.

Sandy Higdon a prétendu que les conditions routières lors d’un récent voyage étaient mauvaises.

« Ce n’était pas bon parfois. Beaucoup de neige, beaucoup de glace. Il semble que le ministère des Transports ne fait rien. Même après une tempête de neige, il leur faut beaucoup de temps pour dégager la route. Je ne sais pas du tout quel est le problème. » — Une citation de Sandy Higdon, camionneur

À l’approche de l’hiver, les camionneurs exhortent le ministère des Transports à accroître la fréquence du déneigement de la route.

Sandy Higdon, ciblant les fermetures des salles d’urgence de la province en raison du manque de personnel, s’inquiète des ambulances et du fait que le public devra se déplacer plus loin pour trouver des soins médicaux sur les routes non entretenues par mauvais temps.

Composer avec les conditions hivernales

Elvis Loveless, ministre des Transports et de l’Infrastructure, dit que le ministère doit composer avec des conditions où il y a beaucoup de neige et de glace.

« C’est une réalité ici, non seulement dans notre province, mais aussi dans d’autres provinces. Les conditions météorologiques imprévisibles créent des défis pour nous tous. » — Une citation de Elvis Loveless , ministre des Transports et de l’Infrastructure

Elvis Loveless a également noté les changements météorologiques.

Les conversations au sujet de notre infrastructure doivent changer au fur et à mesure que le climat change , a-t-il déclaré, mais il a ajouté que le ministère augmenterait le déneigement autant que possible au besoin.

Les opérateurs de charrue seront là pour évaluer et aider quand une urgence survient , dit le ministre.

Selon le site Web du ministère, l’horaire de déneigement des routes d’hiver va de la mi-novembre au début avril, et les équipes d’entretien se présentent au travail de 4 h 30 à 5 h, cinq jours par semaine. Ils font un quart de huit heures à moins que les conditions météorologiques ne les obligent à faire des heures supplémentaires. Les chasse-neige sont déployés jusqu’à 21 h 30, mais si la neige continue, ils ne fonctionnent pas de 23 h à 17 h le lendemain matin.