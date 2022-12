Les Remparts de Québec de nouveau victorieux face aux Saguenéens de Chicoutimi

Samedi, les Bleus ont encaissé un revers de 6 à 4 aux mains de leurs éternels rivaux.

Pour les Sags, il s'agissait d'une deuxième défaite en deux jours face aux redoutables Diables rouges qui trônent confortablement au sommet du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avec leur fiche enviable de 26 victoires en 32 parties.

Depuis le début de la saison régulière, les Saguenéens ne sont parvenus à arracher qu'une seule victoire en cinq matches aux hommes de l'entraîneur-chef Patrick Roy.

Les Bleus avaient inscrit ce gain de 5 à 4 en fusillade en octobre dernier.

Un fantôme du passé au Centre Georges-Vézina

Théo Rochette est revenu hanter son ancienne équipe. L'attaquant des Remparts de Québec, qui a porté l'uniforme des Saguenéens de Chicoutimi entre 2018 et 2020, a inscrit un but en plus de récolter quatre mentions d'assistance lors de la rencontre de samedi. Sa brillante performance lui a valu d'obtenir la première étoile de la partie.