Un joueur des Sea Dogs de Saint-Jean enfreint la politique anti-discrimination de la LHJMQ

La ligue a annoncé la suspension samedi.

Selon un avis sur le site de la ligue, la suspension est pour langage inapproprié utilisé vendredi soir contre les Eagles du Cap-Breton.

La ligue n’a pas donné d’autres détails.

Selon le rapport de match, Brady Burns a reçu une pénalité d’inconduite de match à la fin de la troisième période pour moqueries discriminatoires, gestes et insultes .

La politique de la LHJMQ est énoncée dans son site Web.

On dit que la ligue s’engage à offrir un environnement sain dans lequel chaque personne qui participe aux activités et aux opérations de la Ligue de hockey junior majeur du Québec est traitée avec respect et dignité .

On ajoute que la ligue souscrit entièrement à ces valeurs fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit à la pleine et égale reconnaissance et à l’exercice de ses droits et libertés de l’homme, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, la langue, l’origine ethnique ou nationale, orientation sexuelle, handicap, statut ou condition sociale .

Il informe qu’aucune discrimination ne sera tolérée.

Brady Burns, de Port Williams, en Nouvelle-Écosse, a été la première étoile de la victoire de vendredi 4 à 3 contre les Eagles à Saint-Jean. Il a inscrit le but gagnant - son deuxième but du match - avec 1:23 à écouler en troisième période. Il a terminé la rencontre avec trois points.

Brady Burns, 20 ans, en est à sa cinquième campagne avec les Sea Dogs de Saint-Jean et il a cumulé 19 buts et 14 aides en 28 matchs cette saison. Il était membre de l’équipe qui a remporté la Coupe Memorial la saison dernière.