Le conseil d’administration du CSF aborde les défis à venir pour 2023

Alors que l’année 2022 touche à sa fin, la rencontre publique du conseil d’administration du Conseil scolaire francophone (CSF) de la Colombie-Britannique est revenue samedi sur les principaux enjeux à venir, notamment ceux de la rétention d'élèves et du nouveau bureau d’immobilisation.

Cette année, le Conseil scolaire compte 6265 élèves à temps complet soit une baisse de 156 par rapport à l'an dernier.

Si les raisons sont multiples, et pas toujours connues, les membres du conseil d’administration évoquent plusieurs pistes : certaines familles pourraient ne pas se sentir en phase avec les valeurs du conseil scolaire, d’autres pourraient être insatisfaites de l'apprentissage.

Nous allons nous pencher sur les formulaires des années à venir s'il y a des départs, pour demander plus de précisions et apporter des pistes de solutions , explique Fariba Daragani, directrice générale adjointe du CSF.

Ouverture du bureau des projets d’immobilisations

Le conseil d’administration s’est aussi penché sur l’ouverture du bureau d’immobilisation, annoncé récemment par le gouvernement de la Colombie-Britannique.

Ce bureau, comme il en existe dans d’autres conseils scolaires, permettra d'accélérer la cadence quant à la planification, la négociation ou encore la gestion de projets.

On aura deux personnes additionnelles pour aider avec ce travail et l'on espère avoir du côté du ministère deux nouvelles personnes pour pouvoir traiter nos demandes et nos dossiers , explique Chafic El Rassi, directeur de la mobilisation au Conseil scolaire francophone.

Des chiffres plus détaillés attendus pour répondre aux besoins

Le CSF souhaiterait également avoir des données plus précises sur les besoins en éducation en français à travers la province.

Le CSF devra éventuellement demander quelque chose de beaucoup plus poussé auprès de Statistique Canada pour voir quels sont exactement les chiffres dans les régions où on a des écoles, mais aussi dans les régions où on n'a pas d'école , affirme Marie-Pierre Lavoie, présidente du conseil d’administration.

Selon Statistique Canada, 56 000 enfants sont admissibles à l'instruction en français en Colombie-Britannique.

L’année 2022 a aussi été marquée au CSF par le départ à la retraite de son directeur général, Michel St-Amant. Le nouveau directeur général par intérim, Bertrand Dupain, n'a pas assisté à cette dernière rencontre de l'année.

Avec des informations de Nantou Soumahoro