Dernière ligne droite avant la réouverture de la garderie Casa Tropical Montessori lundi

C’est une course contre la montre qu’a entamée les propriétaires de la Casa Tropical Montessori de Saint-Denis-Brompton. Les 80 enfants de la garderie feront leur retour dans l’ancienne église Sainte-Praxède de Bromptonville, lundi. Depuis vendredi soir, les propriétaires aidés des éducatrices et de parents s’activent pour tout mettre en ordre pour l’ouverture de la garderie, lundi.

Aujourd’hui, samedi, on fait plutôt de la désinfection, du triage, afin que tout soit fin prêt , indique Kimberly Orantes-Mendoza, directrice adjointe de la Casa Tropical Montessori. On est en train de faire notre coin sensoriel, vie pratique, mathématiques, culture… On essaie de retrouver le matériel pour reformer tous ces volets Montessori.

« On a plusieurs messages d’enfants qui disent qu’ils ont envoyés des messages au père Noël pour demander une nouvelle garderie en lui expliquant que leur garderie a pris feu. » — Une citation de Kimberly Orantes-Mendoza, directrice adjointe de la Casa Tropical Montessori

Tout est prêt pour lundi

Les propriétaires assurent que tout sera fin prêt pour accueillir les enfants lundi, dès 7h. Kimberly Orantes-Mendoza indique par ailleurs que la garderie a eu beaucoup de chance d’être relocalisée dans le sous-sol de l’ancienne église Sainte-Praxède de Bromptonville. Dans le sous-sol, il y a différents locaux qui peuvent nous recevoir. Le sous-sol peut accueillir plus d’enfants qu’on a [actuellement dans notre garderie] , poursuit-elle.

« On a reçu beaucoup de matériel. Il y a aussi des parents qui ont fait du FaceTime avec nous pendant qu’ils étaient dans les magasins et ils nous demandaient ce dont on avait besoin. » — Une citation de Kimberly Orantes-Mendoza, directrice adjointe de la Casa Tropical Montessori

La réouverture pourra se faire grâce aux nombreux dons qui ont été faits à la garderie, notamment par des CPE un peu partout dans la province. On ne voit pas de différence entre les garderies privées et les garderies subventionnées. Tout le monde nous a fait des dons , explique la directrice adjointe de la Casa Tropical Montessori. C’est sûr que ça nous touche beaucoup. On a eu des dons monétaires de partout au Québec, partout au Canada et même en dehors du Canada.

D’autres options écartées

Mercredi, le ministère de la Famille a confirmé que la garderie La Casa tropical Montessoridéménagera de façon temporaire dans l'église Sainte-Praxède, située dans l'arrondissement de Brompton, à Sherbrooke.

Rappelons que la garderie était à la recherche d'un nouveau local à la suite de l'incendie criminel qui a ravagé le bâtiment dans la nuit du 4 au 5 décembre. Ils espéraient pouvoir rouvrir le 12 décembre dernier dans la coopérative pour aînés L'Oasis des lacs, mais ce projet avait avorté en raison de craintes de contamination des résidents. D'autres options étaient sur la table, mais le ministère avait indiqué que la plupart d'entre elles étaient confrontées à des difficultés d'application.

La reconstruction des nouveaux locaux de la garderie débutera au mois de janvier, selon les propriétaires.