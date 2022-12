Les hôpitaux de Calgary sous pression

Le personnel hospitalier est confronté à de nombreux cas de grippe, de COVID-19 et du virus respiratoire syncytial.

En tant qu'infirmière je n'ai jamais vu cela , affirme Erin Boyd de l'Hôpital Foothills qui précise que des lits sont installés dans les couloirs, sans intimité et parfois sans sonnerie d’appel : Ça montre à quel point la situation est désespérée. Nous avons recours à des mesures de plus en plus extrêmes.

« Les hôpitaux de Calgary sont aux prises avec des problèmes de capacité. Nous voyons de plus en plus de patients qui sont beaucoup plus malades qu'auparavant. » — Une citation de Erin Boyd, infirmière à l'Hôpital Foothills

Selon Mme Boyd, la pénurie de personnel, un volume élevé de patients et la recrudescence des maladies respiratoires constituent des conditions pour une surchauffe au sein des hôpitaux.

C'est une sorte de tempête parfaite avec la COVID-19 qui est toujours présente, et qui n’a jamais disparu. C'est une sorte de présence constante, dit-elle.

« La demande est de plus en plus forte. Il n’y a pas de répit, ça ne semble jamais vraiment s’arrêter. » — Une citation de Erin Boyd, infirmière à l'Hôpital Foothills

AHS tempère

Selon Services de santé de l'Alberta (AHS), la situation dans les hôpitaux pour adultes n'est pas aussi grave que dans les services pédiatriques.

Les hôpitaux de Calgary restent occupés, mais les visites aux urgences pour cause de maladies respiratoires ne sont pas aussi élevées que celles observées à l'Hôpital pour enfants , déclare un porte-parole d’ AHS , James Wood, dans un courriel.

D’après lui, la capacité des quatre hôpitaux pour adultes de Calgary était légèrement supérieure à 100 % jeudi après-midi.

Pas que des maladies respiratoires

La médecin à l’Hôpital Peter Lougheed, Michaela Walter, recommande fortement à la population de se faire vacciner contre la grippe et rappelle que les virus ne font pas de discrimination.

Nous avons des patients de tous les groupes d'âge, mais je suis tout de même surprise de voir autant de jeunes malades , indique-t-elle.

Les patients que je traite sont atteints de maladies respiratoires comme la grippe, mais il y en a aussi qui sont atteints de différentes maladies , poursuit-elle.

Si l'attente aux urgences a diminué au mois de décembre, le taux d'occupation des hôpitaux de Calgary se situe souvent entre 110 % et 120 %, explique Eddy Lang, chef des urgences pour la région de Calgary.

On a redoublé d'efforts pour s'assurer que le nombre de patients admis ne dépasse pas un certain seuil. Certaines opérations chirurgicales ont donc dû être reportées pour faire de la place aux patients prioritaires , précise-t-il.

Pour parer à cette situation, il confie que l'hôpital renvoie les patients à la maison dès qu'ils le peuvent.

Avec les informations de Jennifer Lee