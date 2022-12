Les banques alimentaires appellent à l’aide à l’approche des Fêtes

La banque alimentaire Daily Bread a connu un mois record en novembre avec plus de 208 100 visites, soit plus du triple de ce qu'elle recevait avant la pandémie de COVID-19. Et d'ici la fin décembre, l'organisme attend plus de 80 000 nouveaux bénéficiaires.

Je ne peux pas exprimer assez clairement la crise dans laquelle nous nous trouvons , a déclaré le président-directeur général de Daily Bread Food Bank, Neil Hetherington.

Nous allons faire ce que nous pouvons maintenant et nous travaillons pour un meilleur avenir, que j'espère en 2023.

Alors que le coût des aliments devrait augmenter de 5 % l'an prochain, M. Hetherington affirme qu'il est insoutenable que les banques alimentaires continuent de fonctionner au niveau où elles se trouvent actuellement.

Outre les dons, l’organisme caritatif appelle les gens à continuer à faire pression sur le gouvernement pour obtenir des solutions à long terme sur des questions telles que le logement abordable et la sécurité du revenu.

Nous devons nous assurer que nous fournissons des soutiens au revenu et des logements décents et abordables dans tout le pays afin que personne n'ait besoin de se tourner vers une banque alimentaire , souligne Neil Hetherington.

En attendant, des bénévoles sont toujours nécessaires pour aider à emballer la nourriture et organiser des collectes de denrées alimentaires.

L'organisme caritatif Feed the Need, à Durham, prévoit de distribuer plus de 900 000 kg de nourriture cette année à plus de 60 organisations de secours alimentaire dans la communauté qui abrite plus de 700 000 personnes.

La demande étant toujours plus forte, l'organisation pourrait probablement faire davantage, estime la directrice du développement et des communications de l'organisme, Leanne Rorabeck. Nous ne pouvons pas exister sans l'aide de nos bénévoles , dit-elle.

Le besoin ne disparaîtra pas après les vacances. Et nous espérons donc que tout le monde continuera à se rassembler autour de nous en tant que communauté et continuera à nous soutenir.

Aaron Brighton est l'un de ces bénévoles qui ont apporté des produits alimentaires samedi lors de l'événement Sounds of the Season, organisé à Pickering par CBC et Feed the Need .

Je suis content que nous puissions aider, c'est formidable de voir autant de monde ici , a-t-il réagi.

Du côté de Toronto, Michael Albry était avec près de 200 autres bénévoles du Daily Bread pour emballer les aliments pour la période des Fêtes.

Il a commencé à faire du bénévolat auprès de la banque alimentaire en janvier, et en est devenu lui-même bénéficiaire peu de temps après, lorsque les dettes ont commencé à s'accumuler et que le soutien du programme Ontario au travail n'était plus suffisant.

Bien que la transition ait été quelque chose qu'il qualifiait de honteuse au début, sa perception a changé lorsqu'il a appris qu'il n'était pas le seul bénévole à bénéficier des services de la banque.

Le bénévolat ici est un cadeau. C'est quelque chose qui m'a aidé sur mon chemin , confie Michael Albry.

De son côté, Fariba Arkan, une agente immobilière de Toronto, a aidé à recueillir des denrées non périssables de sa communauté pour le Daily Bread. Après deux ans de pandémie, elle a organisé quelques journées portes ouvertes pour retrouver des amis et des clients, demandant à chacun d'apporter des produits non périssables plutôt qu’autre chose.

Cela peut être ma mission pour cette saison des fêtes et à l'avenir , dit-elle.

