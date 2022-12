Un garde-manger communautaire en plein cœur de Kitsilano

Avec ses couleurs vives et chaleureuses, le garde-manger attire l'œil.

Installé sur un trottoir, juste à côté de l’organisme Kitsilano Neighbourhood House, il offre toute sorte de denrées alimentaires gratuites

Vous mettez ce que vous pouvez, et vous prenez ce dont vous avez besoin, explique Maryse Lalonde qui habite le quartier depuis près de 30 ans, et qui a tenu à participer au lancement de ce projet.

Des dizaines de personnes ont participé au lancement du garde-manger communautaire. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lepoutre

Depuis, un an, un plus petit garde-manger est installé un peu plus loin, mais il ne suffisait pas à répondre à la demande.

Chaque fois qu’on passe, on peut voir des items dans le garde-manger, et en repassant 2 minutes plus tard, tout a disparu , ajoute Maryse Lalonde.

Un garde-manger offert à tous

Avec l’augmentation du coût de la vie, cette aide est la bienvenue pour tout le monde

Même si Kitsilano est un quartier riche, beaucoup de personnes sont dans le besoin. Je vois des parents avec des enfants, des aînés et des étudiants , ajoute Mona Grenier qui a lancé ce projet communautaire.

« Donnez ce que vous pouvez, prenez ce dont vous avez besoin » est le principe de ce garde-manger communautaire à Kitsilano. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lepoutre

Diane Lemieux, résidente du quartier venu récupérer de la viande, salue l'initiative.

Le garde-manger et le réfrigérateur sont disponibles tous les jours, et ouverts 24 heures sur 24. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi y déposer de la nourriture.

Les organisateurs espèrent que cette grande armoire communautaire pourra égayer les Fêtes de fin d'années de nombreux Vancouvérois.