Le retour des Américains accueilli avec satisfaction au Mont Farlagne, à Edmundston

La clientèle était au rendez-vous, pouvait-on constater samedi.

Je pense qu'on s'enligne vers une belle saison , a déclaré samedi Cyrille Simard, le président de la Coopérative Républik Nature, qui est gestionnaire du Centre plein air Mont Farlagne.

Le Centre plein air Mont Farlagne (archives) Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Il affirme que la circulation des touristes entre le Canada et les États-Unis va contribuer à une hausse de l’achalandage à Edmundston, cet hiver. Aux pires moments de la pandémie, il y avait des restrictions sur les passages, des deux côtés de la frontière.

« L'année passée, on pouvait avoir les gens du Québec, mais malheureusement pas nos amis du Maine. » — Une citation de Cyrille Simard, président de la Coopérative Républik Nature

On sait qu'il y a beaucoup de gens du Maine qui aiment aller à Fort Kent et venir ici, également. On pense que ça va augmenter l'achalandage.

Cyrille Simard mentionne que le centre a investi dans de nouveaux équipements de location, un nouveau système d’achat de billets et le remplacement de câbles de remonte-pente.

Ça peut paraître des petits détails, mais pour le service à la clientèle, c'est excessivement important , affirme-t-il.

D’après le reportage de Mathilde Pineault