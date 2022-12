L’ancienne présidente des Intrépides, Michelle Bourgeois, s’est éteinte à l’âge de 69 ans

Selon le compte LinkedIn de Michelle Bourgeois, elle a assuré le poste de présidente auprès de la chorale des Intrépides de septembre 2013 à mai 2016.

C’était un grand choc, parce qu’on s’est vu jeudi soir, et Michelle était pleine de vie. On faisait des répétitions pour nos prochains concerts dans les foyers et elle était pleine de nouvelles idées. Elle cherchait à perfectionner chaque note de tous les morceaux, et c’était Michelle à son meilleur , raconte le directeur de la chorale, Bruce Waldie.

Selon M. Waldie, elle était toujours souriante, de bonne humeur et pleine d’énergie.

C'était une femme visionnaire

La sœur Jeannine Vermette qui a travaillé avec elle pendant plusieurs dizaines d'années, mentionne que Michelle Bourgeois était une femme visionnaire, quel que soit le mandat qui lui est confié.

En octobre dernier, elle commençait son nouveau poste en tant que présidente de l’Alliance chorale Manitoba.

Bruce Waldie ajoute que Michelle Bourgeois voulait mettre en place de nouvelles idées pour relancer les activités de l’organisme après les deux dernières années de la COVID-19.

C’était une femme pleine de vie qui bouillonnait d’idées.

Lui et sœur Jeannine Vermette s'entendent pour dire que Michelle Bourgeois était aussi très dévouée à la chorale des petits Intrépides car elle souhaitait assurer la relève. Bruce Waldie va jusqu’à dire que c’est en grande partie grâce à elle et tous ses efforts que le groupe des petits Intrépides continue d’exister.

Bruce Waldie se souvient de Michelle Bourgeois comme une femme tenace qui n’acceptait jamais un non comme réponse. Quand elle avait un but, explique-t-il, elle faisait tout pour atteindre son objectif et elle était fiable au maximum.

C’est son appui qui nous a aidés à mettre en place plusieurs projets de chorales dans le Manitoba francophone , dit-il ému.

Une bonne mère de famille, selon une de ces proches

La tante de son mari, Solange Bourgeois la décrit comme une femme de famille qui aimait beaucoup recevoir et s'occuper de sa famille.

Elle aimait passer du temps avec ses petits enfants , renchérit Solange Bourgeois.

Elle laisse dans le deuil, son mari, Denis Bourgeois, ses trois enfants, Marc, Philippe et Danielle et 4 petits enfants.

Les raisons de sa mort sont encore inconnues.