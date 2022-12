Les coûts du Sénat ont bondi de 70 % en sept ans

Le Comité permanent du Sénat sur la régie interne, les budgets et l'administration (CSRBA) – le groupe de sénateurs qui gèrent la Chambre haute – a adopté un budget, jeudi, qui s'établit à 126,7 millions de dollars pour l'exercice financier 2023-2024.

En 2015-2016, le dernier exercice avant les réformes adoptées par le gouvernement Trudeau, ce budget atteignait 74,5 millions.

Cette augmentation substantielle a poussé certains sénateurs à réclamer un « examen de l'efficacité » de toutes les dépenses du Sénat pour limiter les coûts, à un moment où l'économie nationale flirte avec la récession.

Tous les sénateurs présents lors du débat sur le budget se sont entendus pour dire que le Sénat devait trouver une façon de fonctionner à moindre coût.

Le sénateur Scott Tannas, membre du Groupe des sénateurs canadiens et président du sous-comité des estimations du Sénat, recommande également de geler temporairement les embauches.

Le nombre d'employés travaillant à la Chambre haute a ainsi bondi de plus de 30 % ces cinq dernières années. M. Tannas dit s'inquiéter de cette situation .

En date de 2017, le Sénat comptait l'équivalent de 372 employés à temps plein. Ce nombre est maintenant passé à 493.

Le nombre de sénateurs en exercice se trouve bien en deçà du nombre maximum de sièges de la Chambre haute, soit 105, puisque le gouvernement libéral n'a pas pourvu tous les postes vacants.

La croissance des coûts du Sénat a également été plus rapide que du côté de la Chambre des communes. Les élus ont vu leurs dépenses augmenter d'environ 40 % pendant la même période de sept ans, selon des données publiques.

Le leader conservateur très troublé

Le leader conservateur au Sénat, Don Plett, qui est membre du CSBRA , a vivement critiqué la hausse des coûts pendant le débat sur le budget, se disant très troublé par ce qu'il considère comme une approche apathique vis-à-vis des dépenses, de la part d'autres sénateurs et de certains bureaucrates de la Chambre haute.

« Les Canadiens obtiennent-ils 70 % plus de choses de la part du Sénat, comparativement à 2016? J'étais là, en 2016, et je suis là maintenant, et je ne pense pas que nous en faisons 70 % plus. » — Une citation de Don Plett, leader conservateur au Sénat

Cette augmentation des coûts est largement alimentée par l'administration du Sénat, c'est-à-dire les employés de la fonction publique rattachés à la Chambre haute.

Le montant de 126,7 millions prévu pour le prochain exercice fiscal représente une hausse de 4 % depuis l'exercice précédent, mais les budgets des bureaux des sénateurs, qui servent à payer les dépenses du personnel politique et d'autres frais, ne vont augmenter que de 0,7 %, a précisé M. Plett.

Les coûts d'administration du Sénat, eux, vont gonfler de 8,6 % en un an, un taux qui dépasse l'inflation, qui atteignait 5,3 % en octobre dernier.

L'administration doit adopter le régime minceur. Nous devons faire l'examen du budget ligne par ligne. Nous n'obtenons pas toute la valeur de notre argent , a encore déclaré M. Plett lors du débat sur le budget. Chers collègues, cela doit cesser.

Argent non dépensé et initiatives spéciales

Alison Korn, une porte-parole du comité de régie interne, a remis en question les nombres avancés par le sénateur Plett, en affirmant plutôt que l'augmentation des sept dernières années est en fait plus faible que la somme évoquée, puisqu'une partie de l'argent alloué n'a pas été dépensé.

Les montants avancés par le sénateur Plett font partie des estimations gouvernementales.

Mme Korn a aussi avancé une explication pour la hausse des coûts : selon elle, le budget 2023-2024 est basé sur les principes de maintien d'un service de haute qualité pour les sénateurs et une saine gestion des fonds publics dans le contexte de la pandémie et de la reprise post-pandémique .

Cela comprend aussi l'inflation, les augmentations salariales, les hausses de coûts, des investissements dans des moyens technologiques, ainsi que de nouvelles initiatives.

Toujours au dire de Mme Korn, de nouveaux employés sont embauchés pour s'attaquer à des enjeux spécifiques et en raison du déménagement vers le nouveau bâtiment du Sénat . Elle a également évoqué une augmentation du nombre d'activités et d'exigences législatives , sans donner plus de détails.

Des critiques mal reçues

Les commentaires de M. Plett ont entraîné une forte répartie de la part de sénateurs nommés par le premier ministre Justin Trudeau, qui ont indiqué que les critiques envers les augmentations budgétaires pourraient être considérées comme une attaque contre les fonctionnaires qui travaillent pour les sénateurs, ainsi qu'envers les employés politiques.

M. Plett soutient que cela n'était pas son intention.

Le sénateur indépendant Tony Dean, nommé par M. Trudeau et qui a précédemment travaillé comme chef de la fonction publique ontarienne, a affirmé que les sénateurs devaient faire preuve de prudence en critiquant le budget, puisque cela pourrait être perçu comme le fait d' envoyer les mauvais signaux aux gens qui nous appuient au sein de cette organisation .

Un autre sénateur nommé par le premier ministre actuel, Hassan Yussuff, un ex-président du Congrès du travail du Canada, a affirmé que le Sénat n'était pas une entreprise , et n'a pas à respecter les décisions du monde corporatif en matière de dépenses.

Je crois que nous devons faire la différence entre la façon dont nous gérons une institution responsable d'agir de façon différente qu'une entreprise , a-t-il dit.

« Le public [...] doit prendre conscience du travail que nous accomplissons en son nom. Les contribuables qui paient pour cela devraient comprendre que ce que nous faisons, ici, est important pour eux. » — Une citation de Hassan Yussuff, sénateur nommé par Justin Trudeau

Le sénateur néo-brunswickois Jim Quinn, lui aussi nommé par M. Trudeau, a suggéré à un certain moment, durant le débat sur le budget, que le comité se réunisse à huis clos pour poursuivre les discussions.

Je m'y oppose , a tout de suite rétorqué M. Plett, avant d'ajouter que les Canadiens devraient savoir ce que le Sénat accomplit avec leur argent.

La sénatrice Lucie Moncion, à la tête du comité de régie interne, a défendu certaines des hausses, en soutenant que le Sénat en faisait plus, maintenant, qu'il y a sept ans.

La Chambre haute, par exemple, diffuse maintenant ses débats à la télévision et en ligne, ce qui a entraîné des frais supplémentaires et nécessité de nouvelles embauches, a-t-elle dit.

Au cours des cinq dernières années, plusieurs changements majeurs sont survenus, a encore indiqué Mme Moncion.

Au même moment, le Sénat a pu transférer certaines dépenses dont il devait autrefois s'occuper.

Depuis 2015, les dépenses sénatoriales en matière de sécurité ont été grandement réduites, en raison de la création du Service de protection parlementaire, qui a fusionné les services de sécurité des Communes et du Sénat, sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada.

Avec les informations de John Paul Tasker de CBC