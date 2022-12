Un foyer pour femmes autochtones victimes de violence à Odanak en 2023

Le projet prévoit la construction de dix chambres. Pour le moment, les travaux ne sont pas encore commencés. La première pelletée de terre devait avoir lieu au printemps.

Il y a des femmes qui malheureusement vivent encore beaucoup trop de violence conjugale. C'est un besoin qui est criant, ça fait depuis la commission Viens , explique Daniel G. Nolette, directeur général du conseil des Abénakis.

« On a assez entendu des histoires d'horreur, c’est beau d'en parler, mais il faut maintenant agir. » — Une citation de Daniel G. Nolette, directeur général du conseil des Abénakis

La construction du foyer est financée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) à la hauteur de 3 375 000 millions $. Initialement, la facture devait s’élever à environ 2,5 millions $. Cependant, l'augmentation des coûts de construction et des matériaux a forcé une révision à la hausse du budget en raison de l'inflation.

L'initiative doit être financée à 100 % par la SCHL . La société a retenu un projet par province. Au Québec, c’est la communauté autochtone d’Odanak qui a été choisie.

Il n’est pas prévu que la communauté abénakise investisse. Si l’inflation se maintient, il existe un plan B où le nombre de chambres est revu à la baisse.

On est en train de réviser une deuxième série de plans. On réduit le nombre de chambres et de certaines pièces qui sont plus accessoires, plus du luxe , rapporte M. Nolette.

Au moment où on se parle, on sent que les coûts au niveau de la construction commencent à descendre , dit-il, l’air soulagé.

Le bon projet, à la bonne place

Le contexte était favorable pour Odanak. La communauté est bien localisée et cela permettra d’accueillir plus facilement des femmes d'autres communautés.

Selon M. Nolette, Odanak est déjà reconnue pour avoir une très bonne équipe au niveau des services sociaux. Il est d’avis que la communauté se démarque depuis l’arrivée du collège Kiuna par exemple.

Une réunion du conseil des Abénakis se tiendra lundi soir pour faire le point sur le projet.

Avec les informations d’Hélène Lequitte