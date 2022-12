Des locataires à Dieppe unissent leurs efforts pour nourrir ceux qui ont moins de chance

Chaque année, depuis trois ans, Joe Gallant reçoit le soutien de ses voisins pour faire cette bonne action collective.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des résidents ont uni leurs efforts pour recueillir des dons juste avant Noël. Photo : Radio-Canada / Janic Godin

Encore une fois, les résidents ne se sont pas fait prier pour mettre la main à la pâte et convaincre les gens de l’immeuble.

Les gens du 145, rue Canaan, remplissent samedi matin le camion qui va acheminer les dons recueillis vers la banque alimentaire. Photo : Radio-Canada / Janic Godin

On a de plus en plus de gens dans le besoin. Nous autres, on est chanceux, on n'a pas faim, on n'a pas froid , dit Betty LeBlanc, l’une des participantes.

Leurs efforts ont porté fruit et ils constatent qu’ils ont recueilli encore plus de dons que les fois précédentes. Cette année, les locataires du 145, rue Canaan, estiment qu’ils ont amassé pour plus de 3000 $ de denrées pour les nécessiteux.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Joe Gallant et Betty LeBlanc Photo : Radio-Canada / Janic Godin

Joe Gallant, costumé en père Noël pour la joyeuse occasion, perpétue une tradition familiale du temps des Fêtes. Ç'a toujours été dedans la famille, donner. C'est ça, notre Noël. C’est pas des cadeaux, c'est pas recevoir, c’est donner aux autres , a-t-il expliqué.

La participation a été très bonne. Les gens du bloc ont été très généreux , se réjouit Betty LeBlanc.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les denrées recueillies seraient d'une valeur de plus de 3000 $. Photo : Radio-Canada / Janic Godin

On espère juste que peut-être ceci encouragera d'autres blocs appartement ici à faire compétiton avec nous autres, si il faut , déclare-t-elle.

C'est les plus beaux Noëls, quand on donne , décrète Joe Gallant.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les boîtes de denrées destinées à la banque alimentaire sont empilées en attendant l'arrivée d'un camion. Photo : Radio-Canada / Janic Godin

D'après le reportage de Janic Godin