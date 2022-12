Dolbeau-Mistassini fête ses 25 ans de fusion

Le 17 décembre 1997, les maires de Dolbeau et de Mistassini signaient la loi qui officialisait la fusion des deux villes après non pas un, mais deux référendums.

Un premier référendum en 1994 affichait un taux d'appui significatif de 93 % des citoyens de Dolbeau au projet, mais de moins de 50 % pour ceux de Mistassini.

Puis, en 1997 les citoyens de Mistassini ont changé leur fusil d'épaule : 78 % d’entre eux ont voté en faveur de la fusion.

« C’est que du côté de Dolbeau, il y a toujours eu un intérêt très fort pour fusionner le secteur. Du côté de Mistassini, par contre, c’était très divisé. C’est que les gens de Mistassini ont été matures politiquement. Ils ont accepté la position de la majorité. » — Une citation de Jean-Marc Gendron, ex-maire de Mistassini

25 ans plus tard, les réticences et les guerres de clocher n'existent pratiquement plus. La fusion des deux villes a permis aux deux entités d'augmenter leur poids politique, mais aussi de se doter d'infrastructures, comme le complexe sportif Desjardins de Dolbeau-Mistassini et la salle de spectacle de Dolbeau-Mistassini.

La salle de spectacle de la municipalité. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

Je pense qu’on a fait le bon choix. Moi je pense qu’on avait tout à gagner là-dedans. D’ailleurs, on était d’un côté et de l’autre de la rivière presque tous parents et amis , souligne Guylaine Hébert, qui a été conseillère municipale à Mistassini.

Du côté des élus de Dolbeau, le projet de fusion faisait partie des discussions dès le début des années 1980. Malgré quelques frictions pendant la transition qui a suivi la fusion des deux villes, la plupart des anciens élus n'ont pas de regrets.

Ça a fait tomber la rivalité qu’il y avait entre les deux, même s’il y a encore une certaine réticence chez les plus vieux, mais on le sent de moins en moins. Les jeunes d'aujourd'hui ont été élevés dans la municipalité regroupée , remarque l'ex-conseiller de Dolbeau, Gilles Brassard.

L'ex-conseiller municipal à Dolbeau, Gilles Brassard parle du 25e anniversaire de la fusion de Dolbeau-Mistassini. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

Au moment opportun

La fusion des deux municipalités est arrivée au bon moment, car Dolbeau-Mistassini a pu obtenir une subvention d'un million de dollars grâce à un programme gouvernemental. La Ville a injecté cet argent dans ses infrastructures. Trois ans plus tard, Québec proposait une réforme qui a mené à la fusion de 160 municipalités, tout en abolissant cette subvention.

Selon un reportage de Julien B. Gauthier.