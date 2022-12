L’autonomie des aînés amputée par la pénurie de main-d’œuvre

La succursale de la Banque Nationale, située au 700 rue Saint-Joseph, à Québec, a été fermée temporairement au cours des derniers jours en raison d'un manque d'employés.

Résultat : des clients doivent se tourner vers des solutions en ligne pour parler à un conseiller ou se rendre plus loin. Plusieurs sont des personnes aînées.

Ça a un gros impact. La plupart des aînés, ils ont un milieu de vie, un quartier, une place où ils sont habitués , note Judith Gagnon, présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitée de la Capitale-Nationale (AQDR). Ils doivent changer d'endroit. Ils ne sont pas habitués. C'est un gros stress pour eux autres. Tous ces changements-là viennent les handicaper d'une certaine façon. Pas tout le monde, mais certaines personnes.

Cette proximité avec leur comptoir bancaire permet aux aînés de se protéger des abus, selon Mme Gagnon. Peut-être qu'ils vont envoyer quelqu'un leur chercher de l'argent, peut-être qu'ils vont donner leur carte de guichet à quelqu'un pour aller en chercher. C'est sûr qu'il y a des impacts.

Faible littératie numérique

Les services en ligne, alternative à la pénurie de main-d'œuvre, peuvent être vécus difficilement pour les aînés. D'après Statistique Canada, environ 30 % des aînés n'utilisent pas Internet. Parmi ceux qui ont accès à Internet, beaucoup ne possèdent pas les compétences numériques nécessaires pour utiliser des outils qui pourtant pourraient avoir une incidence positive sur leur santé mentale et leur bien-être , notait l'agence fédérale en 2021. À la résidence Cardinal-Vachon, à Québec, le directeur général estime à 10 % le nombre de résidents à l'aise en ligne, 20 % qui se débrouillent, et environ 60 % qui n'utilisent pas Internet. Ça devient une problématique , constate le gestionnaire.

Durant la pandémie, l'obtention du passeport vaccinal n'a pas été facile. Plusieurs aînés n'avaient pas d'ordinateur , prend exemple M. Turgeon. D'autres n'étaient pas en mesure d'utiliser le portail Clic Santé pour prendre un rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19.

Dans ce contexte, la plupart ont besoin de services en personne.

Les services [qui ne sont pas en ligne] se concentrent de plus en plus [...] et de plus en plus loin. Ça amène à payer des taxis, se déplacer plus loin. Ça leur amène des impacts financiers , prévient le directeur général.

Autres services

La demande est très élevée en ce moment. Le problème fondamental, c'est le manque de personnel , explique Moussa Sangaré, PDG , de l'Agence Huma Santé, qui offre des services à domicile.

Parmi eux, on trouve du soutien à l'alimentation, de l'accompagnement à l'épicerie et aux rendez-vous médicaux, de même que des services de ménage et d'hygiène.

Des offres d'emplois sont publiées, mais personne ne postule. Pourtant, le salaire il est pas mal. Il n'y a personne qui répond alors on doit faire du bouche-à-oreille.

L' AQDR a tenté de trouver un service de déneigement pour des personnes aînées.