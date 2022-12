Avec une nouvelle ligue pour les Maritimes, le basketball professionnel revient à Moncton

Cette ligue donnera l’occasion aux jeunes joueurs, de plus en plus nombreux dans la région, l'occasion de rêver au niveau professionnel.

L’identité du Motion de Moncton a été dévoilée à la fin novembre.

Le club se joint à 6 autres équipes des Maritimes qui disputent la première saison de la ligue. Les formations joueront 24 parties de mars à juin 2023.

Todd McKillop a été nommé entraîneur-chef du Motion de Moncton, samedi. Figure bien connue de la scène de basketball de la région, il a hâte de relever ce nouveau défi.

C'est une bonne opportunité. C'est le bon moment pour moi de faire le saut et d'entraîner au niveau pro. Les gens qui vont venir aux matchs vont voir du très bon basketball , assure celui qui est aussi entraîneur des Chargers de l’Université Crandall, à Moncton.

Todd McKillop a été présenté comme l'entraîneur chef du Motion de Moncton, samedi, à l'Université Crandall. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

McKillop a fait partie de l’équipe d'entraîneur des Miracles et du Magic de Moncton, les anciennes équipes de basket de la Ligue canadienne de basketball ( NBLC ) qui ont toutes deux connu des difficultés financières.

La situation sera différente cette fois selon la direction de l’équipe qui jouera ses parties au Centre Avenir.

« On veut offrir du bon basketball, mais on veut que la communauté soit fière de cette ligue et cette équipe qu'on veut qui reste longtemps » — Une citation de David Tingley , directeur des opérations basketball du Motion de Moncton.

Ce qui est différent est le modèle de leadership. Pas que l'ancienne ligue en avait un mauvais, mais celui-ci fonctionne mieux pour l'Atlantique , avance le directeur des opérations basketball du Motion, David Tingley.

Une première saison avec 7 équipes

La Ligue de basketball de l’est du Canada ( ECBL ) prévoit poursuivre son expansion dans les prochaines années.

Le président de la ligue, Tim Kendrick, ambitionne de passer de 7 à 10 équipes d’ici 2027.

Équipes de la Ligue de basketball de l'est du Canada : Bears de Bathurst

de Union de Saint-Jean (Nouveau-Brunswick)

Motion de Moncton

de Moncton Slam de Summerside

Power de Charlottetown

de Tide de Truro

de Truro Vipers de la Vallée d'Annapolis

Un produit local

La nouvelle ligue veut mettre l’accent sur les joueurs canadiens avec un quota de joueurs né ou formé dans les Maritimes dans chaque équipe.

Marc-André Leblanc se réjouit du retour du basketball professionnel à Moncton. Photo : Radio-Canada

Les gens qui sont derrière le financement de ça ont intérêt à avoir une ligue à l’identité canadienne avec l'emphase sur le régional, le local. La NBLC un de ces défis était de vouloir rendre la ligue plus format national, mais au niveau des coûts d’opération pour une équipe, c’est une considération très importante , avoue Marc-André Leblanc, entraîneur pour Basketball NB.

« De savoir qu’au lieu de me déplacer à Kitchener et Waterloo en Ontario pour un match de fin de semaine, je me déplace à Bathurst ou Saint-Jean, je pense que c’est de l’intérêt de tout le monde. » — Une citation de Marc-André Leblanc, entraîneur à Basketball NB

L’équipe d'entraîneurs du Motion de Moncton est d’ailleurs composée uniquement de gens de la région. Greg Gould épaulera Todd McKillop lors de cette première saison.

Si tu m’avais demandé au début du processus c’était quoi mon duo de rêve pour entraîner la prochaine équipe professionnelle de basket à Moncton, j’aurais donné ces deux noms-là , affirme David Tingley.

Une avenue pour les joueurs locaux

Selon Marc-André Leblanc, il n’y a jamais eu autant de jeunes joueurs de basketball au Nouveau-Brunswick, le sport étant plus accessible que d’autres.

Il croit que les opportunités pour les joueurs locaux de poursuivre leur carrière après le niveau universitaire se font rares en Atlantique.

Je peux compter sur une main le nombre de basketteurs locaux qui ont l’occasion de poursuivre et jouer professionnellement, tant féminin que masculin , affirme-t-il.

La mairesse de Moncton, Dawn Arnold, est une amatrice de basketball. Elle était régulièrement aux matchs du Magic de Moncton. Photo : Facebook : The Moncton Magic / Jacinthe LeBlanc

La ECBL permettra aux jeunes joueurs d'accéder à ce niveau professionnel, selon Marc-André Leblanc qui entraîne les équipes féminines provinciales.

« T’ajoutes une équipe professionnelle, tant masculine comme le Motion, mais aussi la deuxième année des Mystics de Moncton du bord féminin. C’est super important pour nos jeunes de voir, "hey, l'avenir dans le basket et les pistes pour plus tard, ça existe". » — Une citation de Marc-André Leblanc, entraîneur à Basketball NB

L'entraîneur Todd McKillop rêve de voir les premiers joueurs prendre le chemin des rangs jeunesse, au niveau professionnel jusqu’à dans la ECBL .

Si tu ne vois qu’un seul niveau, c’est celui auquel tu vas aspirer. Le but final, c’est nos jeunes locaux et de leur donner la chance de voir à quel niveau on peut jouer au basketball dans la région , philosophe-t-il.

Les billets pour les premières parties de la ligue sont déjà disponibles.