Des bénévoles aménagent une patinoire naturelle sur le lac Kénogami

Des dizaines de personnes ont renoué avec les pistes aménagées sur le lac Kénogami. Depuis la semaine dernière, il est possible de se balader ou de patiner dans ce décor enchanteur, pour une deuxième année, grâce au travail de bénévoles dévoués.

C'est magique puis c'est sauvage aussi , se réjouit un marcheur rencontré samedi matin sur le lac. Elle est vraiment belle, c'est immense en plus, puis la glace est merveilleuse, il faut en profiter , mentionne une autre passante.

Actuellement, la piste fait plus de quatre kilomètres et elle sera bientôt agrandie par les bénévoles. Yvon Girard sillonne justement la patinoire naturelle avec son véhicule tout-terrain pour s’assurer que le sentier est facilement praticable.

Quand tu te promènes sur la glace, le monde t'arrête et te félicite et te dit "Monsieur, c'est une bonne initiative, c'est plaisant, on s'amuse!". Ça fait plaisir ça, raconte M. Girard, reconnaissant de ces commentaires.

En 2021, la piste avait atteint une longueur de 37 kilomètres. Ce sentier de glace est une initiative citoyenne qui n'est pas soutenue par la ville de Saguenay, mais l’entretien des sentiers est tout de même coûteux. Une campagne de sociofinancement a donc été mise en place pour payer l'entretien des pistes.

Yvon Girard entretient bénévolement les sentiers de glace sur le lac Kénogami. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

C'est pour payer nos dépenses de gaz, on le fait bénévolement. Ce qui va rester ce printemps, ça va aller à une bonne œuvre ici au Lac-Kénogami pour ceux qui en ont besoin , ajoute Yvon Girard.

Selon M. Girard, 1500 $ ont été amassés en l'espace d'une journée. Les gens veulent la patinoire, ils veulent en profiter .

Pour accéder aux sentiers, les marcheurs et patineurs peuvent le faire en passant sur le terrain de la chapelle Saint-Cyriac et, bientôt, par le camping Jonquière.

Selon un reportage de Béatrice Rooney.