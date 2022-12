Un panier de Noël pour 107 familles d’Abitibi

Dans le cadre de la 34e campagne annuelle des paniers de Noël de la Coop IGA d’Amos, ces familles ont reçu une carte cadeau d’une valeur de 325 $ pour faire l’achat d’épicerie et chaque enfant s’est vu offrir un sac rempli de jouets et de surprises.

Depuis le début de la pandémie, les paniers d’épicerie ont fait place aux cartes cadeaux, notamment pour des motifs sanitaires.

Paul Bourget, directeur général de la Coop IGA d'Amos Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le directeur général de la Coop IGA d’Amos, Paul Bourget, explique que cette façon de faire permet aux familles d’acheter exactement ce dont ils ont besoin.

« Depuis trois ans, on y va avec des cartes cadeaux de 325 $. Ce sont des cartes restreintes, dans le sens qu’on ne peut pas acheter d’alcool, de cigarettes ou de loterie. Les gens peuvent acheter de l’épicerie, et ils peuvent l’acheter quand ils veulent, au moment où ils en ont besoin. À 325 $, ça se peut que ça dure plus d’une ou deux semaines, en fonction des besoins de la famille, alors je pense que cette façon de faire est bien appréciée », souligne-t-il, ajoutant que l’objectif pour les prochaines années demeure de revenir à la livraison de paniers d’épicerie.

M. Bourget soutient que les citoyens et la communauté d'affaires ont encore fait preuve d'une grande générosité cette année.

« Beaucoup, beaucoup beaucoup! Ça commence par la campagne du barrage routier et cette année, on a ramassé au-delà de 23 500 $, ce qui est très intéressant! Il y a aussi toutes les industries et les commerces locaux en ville. On leur demande de nous commanditer un panier d’épicerie, qui vaut entre 275 et 300 $. Mais il y en a régulièrement qui dépassent le montant. Des 500, 700 $ et même plus, ça arrive beaucoup, » dit Paul Bourget

Une fourmilière de bénévoles

Francis Cimon, président de la Coop IGA d'Amos; Pierre Houle, directeur des opérations et Paul Bourget, directeur général. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Pour en arriver à la livraison des paniers de Noël, des dizaines de bénévoles ont dû mettre la main à la pâte lors des dernières semaines.

À l’occasion du barrage routier, ce sont l’ensemble des services d’urgence qui ont mis la main à la pâte pour récolter les dons et assurer les aspects logistiques et de sécurité de la journée.

« La Sûreté du Québec, les gens de la sécurité publique, les pompiers, les ambulanciers, les gens qui travaillent au ministère de la Faune et des Forêts. Ce sont eux qui nous permettent de bien amorcer la campagne », exprime-t-il.

Lors de la journée de livraison, ce sont 17 équipes de bénévoles qui se sont relayées, le sourire au visage, pour acheminer les paniers aux familles bénéficiaires.

Marie-Claude Bibeau et son conjoint ont participé bénévolement à la distribution des jouets. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Marie-Claude Bibeau et son conjoint formaient l’une d’elles.

« Ça fait plusieurs années qu’on s’implique mon conjoint et moi. On trouve ça important parce que nous on vit bien, on a une maison, on est capable de bien vivre, de faire notre épicerie et tout ça, alors on trouve ça important de redonner à ceux qui en ont le plus besoin », souligne-t-elle.

La générosité des enfants

Responsables du local des jouets dans le cadre de la campagne des paniers de Noël, Yolande Drouin et Anne Bouchard ont été témoins de beaux élans de générosité de la part de donateurs, même chez les plus petits.

« Le plus le fun, c’est les enfants. Les enfants qui trient leurs jouets et qui viennent nous apporter ceux avec lesquels ils ne jouent plus. C’est de préparer la relève, de faire prendre conscience aux enfants qu’il y a des gens qui sont plus dans le besoin que nous, que certains enfants n’auraient pas de jouets du tout si on ne préparait pas ces sacs de Noël », relate Mme Bouchard.

Yolande Drouin et Anne Bouchard, responsables du local des jouets Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Anne Bouchard, qui prendra la relève de Yolande Drouin dès l’an prochain, précise que les enfants recevront un mélange de jouets neufs et de jouets d’occasion dans leur sac surprise.

« On prépare un sac pour chacun des enfants. Disons que la famille X a quatre enfants, elle va avoir quatre sacs différents appropriés pour l’âge des enfants. Il y a vraiment tout dedans. On se dit que chaque enfant doit avoir au moins un livre, un casse-tête et un jeu. Pour les plus vieux, on met des jeux qui se jouent en famille. Et on a aussi glissé des chocolats et des bonbons qu’on a reçus de commanditaires, parce que c’est Noël! », termine-t-elle avec enthousiasme.

Des paniers de Noël pour 260 familles au Témiscamingue

La distribution des paniers de Noël a lieu vendredi et samedi au garage municipal à Duhamel Ouest.

Cette année, 260 paniers seront distribués aux bénéficiaires, en hausse de 31 par rapport à l'an passé. Des cartes cadeaux de 200 $, 250 et 350 $ sont aussi distribués aux familles dans le besoin.

Les sommes sont ajustées à la hausse si les achats sont faits dans des magasins éloignés.