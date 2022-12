La police arrête un homme accusé de vol et d’agressions dans le métro de Toronto

La police de Toronto a arrêté samedi un homme de 25 ans, accusé de vol, d'agressions et de menace dans le métro.

Elle affirme que l’homme a attaqué un passager à la station de métro Kennedy le 15 décembre à 22 h 00, et qu'il a menacé une autre femme et a volé ses écouteurs une heure plus tard.

Ces agressions font suite à l'attaque au couteau du 8 décembre, où deux femmes ont été poignardées à la station High Park. L'une d'elles a perdu la vie.

En réponse, le président de la Commission de transports de Toronto (TTC), Rick Leary, avait annoncé que la TTC affecterait plus de policiers dans les stations de métro.

