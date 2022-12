Temps froid et neige sont attendus en Colombie-Britannique

Environnement Canada a lancé une série d’avertissements et de bulletins météorologiques spéciaux touchant plusieurs régions de la Colombie-Britannique en raison du temps froid et de possibles chutes de neige.

Des poussées d’air arctique sont prévues dans plusieurs régions côtières du centre et du nord, avec un refroidissement éolien de -20 et des rafales pouvant atteindre 80 km/h.

Dans la vallée et le canyon du Fraser, une faible neige est attendue en journée samedi. Elle pourrait s’intensifier en fin d’après-midi. Les habitants de ces régions peuvent s’attendre à des accumulations d’environ 15 centimètres d’ici dimanche après-midi.

Un avertissement de tempête hivernale est en vigueur pour l’autoroute Coquihalla entre Hope et Merritt.

La grande région de Vancouver, quant à elle, fait l’objet d’un bulletin météorologique spécial. Un mélange de pluie et de neige est attendu au cours de la fin de semaine. La vallée du Fraser, la baie Howe et les environs de Whistler peuvent s’attendre à recevoir jusqu’à 10 centimètres de neige, alors que Vancouver et les villes avoisinantes pourraient recevoir de 2 cm à 5 cm de neige dimanche.

L’ensemble de la région peut s’attendre à un refroidissement éolien allant de -15 à -20 par endroit.

Les automobilistes sont invités à se munir de pneus d’hiver et à conserver une trousse d’urgence dans leur véhicule avant de prendre la route.