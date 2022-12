Un bateau conçu pour la pêche au sébaste en construction à Gaspé

C’est une grosse primeur , estime Jean-David Samuel, président-directeur général (PDG) du chantier naval Forillon.

Commandé par les Pêcheries Michel Turbide, ce navire est destiné principalement à la pêche au sébaste. Il pourra servir à d'autres sortes de pêche, comme celle au crabe.

Les deux types de pêche vont se faire à bord , explique M. Samuel. C'est un chalutier un peu comme pour pêcher la crevette, avec un grand filet qu'on traîne à l'arrière, mais avec des filets qui sont un peu différents. L'ergonomie du pont va être différente et pensée pour le sébaste.

Jean-David Samuel, PDG du chantier naval Forillon de Gaspé Photo : Roger St-Laurent

Comprenant une coque améliorée et une configuration repensée, le navire sera également équipé de cales à eau réfrigérées pour la pêche au crabe, ainsi que d’un système de production de glace liquide qui permettra de stocker le poisson dans des bacs pour en conserver la fraîcheur.

Notre équipe de recherche et de développement s’est affairée à optimiser les performances de navigation et l’expérience de pêche globale , souligne le PDG du chantier naval Forillon.

Le navire sera plus respectueux de l’environnement grâce à des stabilisateurs conçus pour diminuer la résistance lors de la navigation. Ce système permettra d’utiliser moins de mazout et de faire des économies.

Actuellement, le sébaste se trouve toujours sous moratoire, mais M. Samuel a bon espoir qu'il sera levé d’ici à ce que le navire soit prêt, dans un an et demi.

Une tradition ancienne pour attirer la chance

Bien que certaines étapes préliminaires aient déjà été franchies, l’équipe du chantier s’est réunie jeudi pour la cérémonie de la pièce de monnaie afin de souligner les débuts du projet.

Cette pièce a été enchâssée solidement sous la quille du bateau. Photo : Roger St-Laurent

Cette cérémonie perpétue une tradition qui remonte aussi loin que l’époque des Vikings. Selon Jean-David Samuel, elle a pour but d'attirer la chance sur un bateau et de le bénir. Des fois , raconte-t-il, on mettait une pièce sous le mât des voiliers ou en dessous de la quille pour porter chance.

Dépendamment des pays dans le monde , poursuit-il, ça a évolué depuis. Nous, on l’a adoptée il y a un an et demi. Étant donné que les bateaux sont en acier, on a encapsulé une pièce de monnaie dans un réceptacle qu'on a soudé à bord, donc la pièce reste bien protégée dans le bateau pour la vie du navire .

Bien que ce genre de cérémonie invoque la chance, rien n’est laissé au hasard lors de la construction d’un bateau, qui se doit d’être le plus sécuritaire possible, rappelle le constructeur.

Beaucoup de pain sur la planche

En parallèle, le chantier poursuit la construction de navires pour la Garde côtière. Selon M. Samuel, il en reste trois sur une série de dix. Le septième vient tout juste d’être livré.

L'équipe du Chantier naval Forillon Photo : Roger St-Laurent

Les équipes au chantier travaillent présentement à la modernisation d’un navire des Îles-de-la-Madeleine.