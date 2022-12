La période des Fêtes, censée être salvatrice pour plusieurs restaurateurs, s'assombrit en raison des réservations non honorées (no show).

Le restaurant Verre Pickl’, qui à pignon sur l'avenue Maguire, a vécu le phénomène à la dure, vendredi soir. Le restaurant devait accueillir un groupe de 14 clients. Aucun ne s'est présenté. Pire encore, personne n'a appelé pour annuler.

À 18h05, on se disait : ce n'est pas normal que personne ne soit arrivé malgré que la confirmation ait été faite la semaine passée par téléphone, et jeudi par écrit , témoigne la cheffe co-propriétaire Alexandra Romero.

Après deux ans de pandémie, des restaurateurs misent sur la période des Fêtes pour vivre de leur passion. On avait tellement hâte à cette période-là de festivités, de joie, d'accueillir les gens , se désole la cheffe.

La situation est d'autant plus difficile puisque des dizaines de groupes avaient tenté de réserver, vendredi soir, au restaurant. Ça nous a brisés pas mal. On le sent aussi, on a des collègues qui ont vécu la même chose cette semaine et la semaine passée. On trouve ça dommage, que les gens ne comprennent pas notre métier, explique la cheffe.

Alexandra Romero. Photo : Radio-Canada

L'équipe avait fait entrer un troisième employé au travail pour préparer la soirée. Le personnel était en place depuis tôt le matin en vue du souper.

Les restaurateurs font aussi face à une hausse de leur dépense en raison de l'inflation et de la hausse du prix des denrées.

Sensibilisation

Dans une publication Facebook publiée par le restaurant, des centaines de personnes ont dénoncé la situation.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Contrairement à d'autres restaurants, le Verre Pickl’ ne demande pas un dédommagement aux clients advenant des annulations. Or, des soirées comme vendredi font réfléchir. Des annulations, ça arrive. On comprend. On ne charge pas de frais. Mais quand c'est de cette façon, que les gens ne s'intéressent juste pas à notre travail et qu'on n’a même pas le minimum de respect, c'est sûr qu'il faut faire quelque chose , croit Mme Roméro.

« Comment eux, il se sentirait, s’ils invitaient des gens chez eux, aller à l'épicerie, faire farder les enfants, faire le ménage au complet, et que ces amis, ces invités-là, ne viennent juste pas sans avertir ? Je crois que tout le monde trouverait ça très difficile. Encore pire quand c'est notre gagne-pain et que c'est une industrie qui souffre depuis 3 ans. Il faut juste être respectueux. » — Une citation de Alexandra Romero, cheffe co-propriétaire, Verre Pickl'

Les réservations non honorées (no show) sont de plus en plus fréquentes dans les restaurants de Québec, accentuant la frustration chez les restaurateurs. L'Association Restauration Québec (ARQ) interpelle le gouvernement pour que leurs établissements puissent légalement pénaliser les clients récalcitrants.

La Loi sur la protection du consommateur stipule cependant que la voie à emprunter pour un restaurateur lésé n’est pas de prélever un montant sur une carte de crédit, mais plutôt d’utiliser les tribunaux.

Or, certains restaurants pénalisent déjà les clients qui ne se présentent pas. L'ARQ cite en exemple des frais variant entre 10 et 20 $ par client récalcitrant.

Des chefs ont confié à Radio-Canada voir une nette diminution du phénomène depuis.