Nav Canada veut réduire le bruit en modernisant l’espace aérien de Vancouver

Nav Canada a lancé un projet de modernisation de l’espace aérien de l’Aéroport international de Vancouver (YVR). En plus d’améliorer la sécurité aérienne de la région en tenant compte de la croissance de l’industrie, l’agence qui gère l’espace aérien canadien soutient que la modernisation aura un effet positif sur l’environnement et le bruit autour de l’aéroport.

Selon l’agence, quelque 61 000 habitants de la région pourraient voir le niveau de bruit généré par le transport aérien près de leur résidence passer sous la barre des 60 décibels, ce qui équivaut au bruit généré par une discussion entre deux personnes, grâce à l’adoption de nouvelles procédures d’approche.

Un peu comme pour les voitures, nous avons des autoroutes aériennes utilisées par les avions , illustre Jonathan Bagg, un porte-parole de Nav Canada. Ce sont ces autoroutes aériennes et la technologie qui les soutient que l’agence souhaite moderniser.

Se préparer pour l’avenir

Même si les rêves de croissance de l’Aéroport international de Vancouver ont été mis à mal par la pandémie de COVID-19, les autorités aéroportuaires entrevoient une croissance soutenue d’ici 2040.

Nav Canada, de qui relève l’espace aérien de l’aéroport, veut donc se préparer à accueillir de nouveaux types d’aéronefs et à gérer l’augmentation prévue de la circulation aérienne.

L’enjeu est vraiment de se préparer pour l’avenir en s’assurant d’avoir une infrastructure adéquate , souligne Jonathan Bagg.

Cette préparation passera notamment par la mise en place d’une nouvelle procédure d’approche appelée RNP AR, un acronyme en anglais qui signifie autorisation requise pour la qualité de navigation requise . Cette procédure s’appuie entre autres sur le positionnement satellitaire pour guider les avions de façon plus précise au décollage et à l’atterrissage.

Dans le passé, un avion se dirigeait vers un signal au sol , explique Jonathan Bagg, en référence aux différents systèmes de positionnement radio utilisés par l’aviation depuis des décennies.

En contournant les contraintes de distance et d’altitude imposées par les anciens systèmes, RNP AR permet d’établir des trajets plus courts, donc moins énergivores et produisant moins de gaz à effet de serre , ajoute-t-il.

Des consultations sur la modernisation de l’espace aérien et les nouvelles procédures d’approche sont en cours et le conseiller municipal Dylan Kruger, de Delta, invite les citoyens à y participer. Sa ville est l’une des plus touchées de la région par la circulation aérienne.

Cela donnera l’occasion aux résidents de voir par eux-mêmes où se trouve leur maison sur la carte [et de] voir les impacts des changements proposés , explique-t-il.

Avec les informations d’Akshay Kulkarni