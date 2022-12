Il n’y a pas assez de neige. Si on fait du hors sentier, c’est ça qui peut arriver [perdre la vie]. C’est une [perte] de trop , explique Pierre Tremblay , vice-président de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et porteur du dossier de la sécurité.

D’après M. Tremblay, les conducteurs expérimentés font plus d’accidents que les novices. Et dans la grande majorité des cas, la raison est toute simple : l’excès de vitesse.

On fait de la prévention chaque année, mais il arrive des accidents.[...] on dit aux motoneigistes que la vitesse maximum est de 70 km/h. Et on leur demande de faire attention et de rester dans les sentiers , ajoute le vice-président.

D’ailleurs, selon la Sûreté du Québec, la vitesse pourrait avoir joué un rôle dans l’accident qui a coûté la vie au motoneigiste, vendredi, sur un sentier de la Zone d’exploitation contrôlée Petawaga, en Outaouais.

Un sujet tabou

Mais, pour Mathieu Patry, copropriétaire d' une boutique de vente des motoneiges à l'Ange-Gardien, la prudence et la sécurité sont des sujets tabous chez les passionnés du petit véhicule motorisé.

Il affirme que ses clients carburent à l’adrénaline. Plusieurs apportent d'ailleurs des modifications à leur motoneige pour qu’elle soit plus performante. Comme, pour qu’un bolide passe de 0 à 150 km à l’heure plus rapidement.

En début de saison, les gens sont excités, ça fait six mois qu'ils n'ont pas touché à leur motoneige, alors il y a un certain risque , lance-t-il.

Si M. Tremblay affirme que l’Outaouais n’est pas la région la plus dramatique en termes d’accident , il constate que l’année dernière, il y a eu légèrement une augmentation des drames.

On a eu un ou deux morts et des accidents avec blessés.

Il exhorte toutefois le public à rester prudent.

Il faut être en alerte, car c’est la nature , dit-il en guise de conclusion.

