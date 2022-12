Inquiétudes face au projet de centre aquatique sur la place de l’Ontario à Toronto

Des militants et fonctionnaires s’opposent au projet de parc aquatique et Spa privé que la ville de Toronto pourrait faire construire sur la place de l'Ontario, dans l’Ouest de la ville. S’il est construit, le nouveau centre serait accompagné d’un parc de stationnement souterrain, qui impliquerait l’abattage de centaines d'arbres au cours de la construction.

Le conseil municipal est en train d’examiner un plan de développement soumis par la province le 25 novembre dernier. Il y a plus d’un an que cette proposition controversée a été soumise, et elle attend que la ville de Toronto donne son accord pour que les travaux puissent commencer.

Certains groupes communautaires et fonctionnaires ont exprimé des inquiétudes, car selon eux, le plan mènera à un manque d’espaces verts et d'endroits publics.

Le projet

Therme Canada, la branche canadienne d’une compagnie autrichienne, veut construire un parc aquatique intérieur et un complexe de Spa sur l’Île Ouest. Le projet a été conçu en collaboration avec STUDIO tla, une firme d’architecture de paysage, et inclurait presque 12 acres d’espaces publics composés de parcs, de zones de regroupement et d’une plage.

Le complexe privé serait doté de piscines, saunas, jardins, bains thermaux et de centres de thérapie sportive ultramodernes sur l’Île Ouest et les berges du lac Ontario.

Therme Canada affirme que l’attraction riveraine de 155 acres serait transformée en destination de classe mondiale tout au long de l'année. Le parc avait été construit en 1971, mais a été fermé en 2012 après plusieurs années de baisse de visites.

Selon les plans soumis, une zone d’innovation pour milieux humides pourrait gérer le ruissellement du développement, afin que l’environnement soit assez propre pour servir en tant que nouvel habitat pour les oiseaux, poissons, et autre faune.

Des acres d’espaces publics ont été ajoutés aux plans après des contrecoups provoqués par l’idée que des terrains précieux sur les berges du lac seraient loués à une compagnie privée. La Première Nation des Mississaugas de Credit ont notamment contribué à ces ajouts.

Nous pensons que cette idée fournira à l’Île Ouest la chance d’amuser des visiteurs durant les quatre saisons , a dit Mark Lawson, le vice-président des communications et des relations externes à Therme Canada.

Ça attirera les gens de partout en ville, en province et, franchement, de partout au pays et d’autour du monde.

Les éléments les plus reconnaissables de la place de l'Ontario ainsi que les espaces verts seraient préservés. L’année dernière, la province a affirmé qu’elle maintiendrait plusieurs espaces récréatifs et symboles clés de la place, dont l’emblématique Cinésphère, les pavillons, la marina, le parc Trillium et le sentier William G. Davis.

Le site comprendrait une salle de concert élargie au Budweiser Stage. La Cinésphère et les pavillons seraient aussi rénovés.

846 arbres abattus pour un parc de stationnement

La province fournirait les fonds pour un parc de stationnement souterrain à plusieurs étages qui accommoderaient plus de 2000 véhicules, a confirmé le Globe and Mail au début du mois de décembre. CBC Toronto à demandé à Infrastructure Ontario quel serait le coût et s'il concernerait les contribuables.

Les détails à propos du stationnement seront déterminés une fois que la ville de Toronto aura fini son examen , a dit Andrea B. Chiappetta, porte-parole du ministère.

Selon les plans, 846 arbres devraient être abattus pour faire place aux nouveaux bâtiments.

Certains des arbres sont en mauvais état, et nous savons aussi qu’il y a de l’érosion et de la contamination du sol à cet endroit , affirme Mark Lawson.

Il n’y a aucun doute que, en prenant un site largement abandonné, nous devons en faire une destination pour des millions d’Ontariens. Cela nécessitera des travaux de terrassement, ce qui va évidemment affecter les arbres sur ce site.

Norm Di Pasquale est le co-président du groupe de défense Ontario Place for All, créé en janvier 2019 après que la province ait annoncé ses premiers plans pour le site.

Le conseil municipal a des débats qui prennent des heures quand un seul arbre doit être abattu, et ici il s'agit de 846 arbres qui sont là depuis environ 50 ans qu’on va perdre , a dit Norm Di Pasquale en entrevue avec CBC Toronto.

Nous devons préserver notre couvert forestier, pas l’éliminer. C’est le mauvais choix.

M. Di Pasquale dit que le groupe s’oppose vigoureusement à la direction que la province a établie pour le projet.

Contrairement à ce que la province a suggéré, c'est l’intérêt public, pas privé, qui doit conduire cette nouvelle vision.

Mauvais usage de l'argent public

La conseillère Ausma Malik, qui représente la circonscription de Spadina-Fort York, dit qu’il est important que le projet de rénovation inclue de grands espaces verts accessibles à tous les résidents et visiteurs de la ville.

La proposition que l’on voit soulève beaucoup d'inquiétudes concernant l'atteinte objectifs , affirme Ausma Malik. D’après ce qu’on a vu jusqu’à maintenant, l’accès public et les espaces verts ne sont pas suffisants.

Selon elle, le centre suggéré par Therme Canada, qui coûtera environ 350 millions de dollars, est un très mauvais usage de l’argent des contribuables en lieux publics.

On pourrait utiliser cet argent pour construire un parc public exceptionnel, qui serait disponible à tous et qui pourrait être le projet de cette génération que la place de l'Ontario voulait être à sa création , affirme-t-elle.

Ce qu’on a en ce moment, grâce aux efforts collectifs de groupes communautaires pendant le processus d’application du développement, est une chance pour le public et la ville d’examiner cette proposition beaucoup plus en profondeur.

Norm Di Pasquale pense que le centre de santé et d'amusement à neuf étages éclipserait le reste de la place de l'Ontario.

Essentiellement, le spa va engloutir l’Île Ouest… il fera environ 45 mètres de haut, ce qui est la moitié de la taille du Skydome, affirme M. Di Pasquale.

Bill Davis, le premier ministre progressif-conservateur dans les années 70, voulait que ça soit une arrière-cour et un chalet pour les Ontariens qui n’en possèdent pas, poursuit-il. Alors je pense qu’il faut se recentrer sur cette vision et se battre pour protéger la place de l'Ontario.

Le maire de Toronto, John Tory, a affirmé auparavant qu’il veut que la rénovation soit accessible à tous et qu’il attend le résultat de l'examen de la ville.

Rexdale est une bonne alternative, dit une ancienne candidate à la mairie.

Chloe Brown, une ancienne candidate à la mairie et une analyste politique à l’Université métropolitaine de Toronto, dit que le spa serait mieux localisé à Rexdale, qui possède déjà beaucoup de stationnements et qui est proche de l'aéroport Pearson.

La place de l'Ontario devrait être un parc extérieur. Ça ne fait aucun sens de construire un spa sur les berges du lac pour donner accès à l’eau, soutient Chloe Brown.

C'est très contre-productif et ce n’est pas un très bon moyen d’utiliser notre argent.

La province a affirmé que le nouveau centre stimulerait l’économie de la ville et prédit qu’il accueillerait quatre à six millions de visiteurs par année, en plus de créer 3600 nouveaux emplois.

Début de la construction

Il est prévu que le projet dure environ 10 ans. La construction commencerait à l’ouest de l’île et avancerait vers l’est.

On adorerait commencer dans le quatrième trimestre de 2024 , espère Mark Lawson.

Le planificateur urbain en chef de Toronto, Gregg Lintern, souligne que la division de planification impliquera la province dans le processus, ce qui nécessitera un partage rapide d’information et l’habileté de tenir des consultations publiques à propos du projet, ainsi que de répondre efficacement aux problèmes identifiés par le processus de revue interne.

Un groupe d'experts de la Ville devrait remettre ses recommandations au conseil municipal avant la fin de l’année 2023.

Avec les informations de CBC News