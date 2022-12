Les services seront réduits dans les blocs opératoires en Abitibi-Témiscamingue

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS AT) s'attend à une réduction des activités chirurgicales dans les blocs opératoires pour la période des fêtes du 23 décembre au 3 janvier et la semaine de relâche en mars 2023.

L'Établissement explique que cette réduction est planifiée en fonction des listes d’attente, du volume d’activités qui est réduit ou de la non-disponibilité de plusieurs usagers durant ces périodes.

Le CISSS évoque aussi le départ pour des vacances du personnel et des médecins.

Il est toutefois prévu que durant cette période, il sera possible de réaliser des chirurgies urgentes 24 heures sur 24.

Toutefois, l'établissement écarte d'autres mesures supplémentaires ou des ruptures pour la période des Fêtes, notamment grâce à la présence de la main-d’œuvre indépendante.

Vous rassurez qu'on est vraiment en grande vigilance parce qu’on ne sait pas non plus, on voit que ça a diminué un peu au niveau de nos absences COVID. Si ça venait à augmenter, il y aurait une pression au niveau des services , assure la directrice des ressources humaines, Sylvie Latulippe.

On s'est doté dans chacun des RLS de certains ajouts pour anticiper, peut-être, des besoins ou des absences qu'on aurait à gérer. Au niveau de notre direction, on s'est mis aussi des gens de garde, on le sait qu'on peut être appelé le 24, le 25 décembre, les ruptures sont là ou des absences massives à gérer, donc on sera prêt là également, ajoute la responsable qui intervenait devant les membres du conseil d'administration jeudi.

Au CISSS AT , il manque 1111 employés dans ses équipes, dont plus de 330 infirmières et infirmières auxiliaires et environ 200 préposées aux bénéficiaires.

Sylvie Latulippe explique que la rétention des employés devient difficile. Même une formation de préposés aux bénéficiaires a dû être annulée en raison du manque d'inscriptions.

On est vraiment préoccupé pour les prochaines années, c'est extrêmement difficile, on devait partir une formation avec le Centre de formation professionnelle Harricana en janvier et on ne pourra pas la partir. On a eu 3 inscriptions , regrette Sylvie Latulippe.

Les deux dernières années, on a lancé plusieurs cohortes et on voit que le bassin s'épuise et ça devient extrêmement difficile , précise Sylvie Latulippe qui évoque la nécessité d'avoir une stratégie d'attraction et de rétention du personnel.

Rappelons que des employés du CISSS AT ont fait le tour de la France en octobre dernier dans le cadre au mois du Québec en France pour recruter du personnel.