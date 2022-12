La décision du Manitoba de ne pas inculper Peter Nygard sera examinée en Saskatchewan

Au début du mois de décembre, le ministre manitobain de la Justice, Kelvin Goertzen, a déclaré que le gouvernement provincial examinera de nouveau la décision des procureurs du Manitoba et qu'il demanderait aux procureurs de la Couronne de l'extérieur de la province d'examiner les preuves.

C’est ainsi que le service des poursuites de la Saskatchewan a été invité à fournir une opinion indépendante dans l'affaire Nygard , selon un courriel adressé à CBC vendredi, par l'attaché de presse du ministre de la Justice.

Aucun calendrier n'a été donné pour l'examen, mais l'on pense qu'il sera terminé dès que possible.

La police de Winnipeg a confirmé en 2021 avoir mené une enquête qui l'a amenée à travailler sur 15 dossiers, à interroger 29 témoins, dont des survivants, et à compiler plus de 1600 documents.

Huit dossiers ont été soumis à l'examen de la Couronne du Manitoba, a indiqué la police de Winnipeg, mais les procureurs ont décidé de ne pas porter d'accusations.

Dans un courriel jeudi à CBC , la directrice des poursuites de Winnipeg au sein du service des poursuites du Manitoba, Jennifer Mann a confirmé avoir reçu une enquête policière approfondie. Elle a affirmé que le service des poursuites a procédé à un examen minutieux du dossier avec des procureurs qui possèdent une expertise et une grande expérience.

Il a été déterminé qu'il n'y avait pas de probabilité raisonnable de condamnation pour chacune des allégations , a écrit Mme Mann.

Elle a également indiqué qu'elle était tenue par l'éthique de ne pas autoriser d'accusations dans des circonstances où il n'y a pas de probabilité raisonnable de condamnation .

M. Nygard, est en détention depuis décembre 2020, date à laquelle il a été arrêté dans une maison de Winnipeg après avoir été inculpé de neuf chefs d'accusation de nature sexuelle à New York. Il risque l'extradition vers les États-Unis pour ces accusations.

Il est également accusé de 11 chefs d'accusation d'agression sexuelle et de trois chefs d'accusation de séquestration à Toronto, liés à des allégations datant de la fin des années 1980 et du milieu des années 2000. Par ailleurs, un chef d'accusation d'agression sexuelle et de séquestration au Québec pèse sur lui.

M. Nygard, 81 ans, a nié ces allégations. Son avocat n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire après les derniers développements.

Le Manitoba Association of Crown Attorneys, qui représente les procureurs de la province, a fait part de sa surprise après l'annonce de Kelvin Goertzen sans en dire davantage.

Début décembre, sa présidente Erika Dolcetti a refusé de commenter des cas spécifiques au nom de l'association.

Mais cette décision constitue un motif d’espoir pour certains dont Shannon Moroney, une traumatologue de Toronto qui soutient des dizaines de personnes à travers le Canada, les États-Unis et d'autres pays qui disent avoir été agressées par Nygard.

Selon elle, il y a beaucoup d'espoir mais c'est un optimisme très, très prudent , a-t-elle toutefois ajouté.

Le ministre Goertzen a dit que l'examen pourrait mener à des accusations, mais il n'y a aucune garantie.