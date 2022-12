T.-N.-L. : les cas de grippe sont en hausse, mais la vaccination stagne

Mais le taux demeure faible, avec seulement le quart des résidents vaccinés contre la grippe.

Le ministre de la Santé de la province, Tom Osborne, note qu’il y a eu une augmentation du nombre de vaccins pédiatriques et que le taux global de vaccination est passé de 24 % à 26 %.

Dans l’ensemble de la province, nous avons constaté un bond d’environ deux points de pourcentage. Nous aimerions certainement que ces chiffres augmentent, car le taux de maladies respiratoires est beaucoup plus élevé partout au pays cette année , a déclaré Tom Osborne.

« Il est important maintenant, probablement plus qu’au cours des années précédentes, pour les gens de se faire vacciner contre la grippe afin que nous puissions réduire le risque pour toute la population. » — Une citation de À lire aussi :Tom Osborne, ministre de la Santé de T.-N.-L.

148 nouveaux cas du 27 novembre au 3 décembre

Vendredi, la province a signalé qu’il y avait 148 nouveaux cas confirmés en laboratoire de grippe au cours de la semaine du 27 novembre au 3 décembre.

Le ministre de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador, Tom Osborne, aimerait voir davantage de Terre-Neuviens se faire vacciner contre la grippe. Photo : Mark Quinn/CBC

Ce pic est plus de trois fois plus élevé que la moyenne quinquennale la plus récente. C’est aussi inhabituel parce que le plus grand nombre de cas hebdomadaires se produit habituellement entre février et avril.

En date du 6 décembre, 24 % de la population de la province avait reçu un vaccin antigrippal. Pour les enfants de six mois à quatre ans, le taux était de 9,7 %, et pour ceux de 5 ans à 19 ans, il était de 8,8 %.

Loin des autres provinces

D’autres provinces ont des taux de vaccination contre la grippe supérieurs à 40 %. Le ministre de la Santé Tom Osborne affirme que la province travaille fort pour augmenter le taux de Terre-Neuve-et-Labrador.

Nous avons fait la promotion de la vaccination contre la grippe dans les médias sociaux en raison des taux plus élevés de maladies respiratoires. À l’heure actuelle, il est d’environ 26 % et nous prévoyons qu’il continuera de croître cette année. Nous avons également fourni la capacité de vacciner en milieu de travail. Un programme que le gouvernement offre également , a-t-il mentionné.

Actuellement, les pharmacies sont autorisées à vacciner les personnes de 5 ans et plus contre la grippe. Le ministre dit qu’il est prêt à envisager de supprimer cette restriction d’âge afin que les pharmacies puissent offrir des vaccins contre la grippe à tous les résidents.

Nous devons examiner les conseils des experts de la santé et de la santé publique, mais nous envisageons d’élargir le champ de pratique pour toutes les disciplines de la santé et c’est absolument quelque chose que je suis prêt à examiner , a-t-il révélé.