Le chef adjoint du SPO , Steve Bell – qui était alors le chef intérimaire du corps policier –, a exprimé ses préoccupations par rapport à l’événement dans un courriel au maire d’Ottawa, à des conseillers municipaux et à plusieurs hauts dirigeants de la Ville.

Son courriel a été envoyé peu après minuit, le dimanche 2 octobre, plusieurs heures après la fin du match Panda.

« Cette activité d’après-match était complètement inutile et totalement inacceptable (...) Malheureusement, cela soulève la nécessité d'une discussion sérieuse de l’avenir de cet événement universitaire. » — Une citation de Extrait d'un courriel du 2 octobre 2022 envoyé par Steve Bell

Dans une déclaration publiée plus tard ce jour-là, le SPO a mis l’accent sur le fait que certains participants avaient pris part à des activités dangereuses et parfois criminelles, sans remettre en question l’avenir de la traditionnelle partie de football universitaire opposant les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa et les Ravens de l’Université Carleton.

Cette année, la police d’Ottawa a arrêté sept personnes lors des célébrations dans les rues qui ont suivi le match Panda, notamment pour cas d’ivresse en public et de méfait. La police a aussi émis 88 avis d'infractions provinciales pour consommation d’alcool sur la voie publique.

Malgré l'important déploiement policier en place, le quartier Côte-de-Sable n’a pas échappé aux festivités monstres qui ont suivi la victoire des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa en 2022 (archives). Photo : S.B.

Au cours de ces célébrations, un fêtard avait été filmé alors qu’il s’accrochait du haut d’un lampadaire de rue, plusieurs mètres au-dessus d’une foule.

Quelques jours avant le match Panda du 1er octobre, la police d’Ottawa a mené un effort de sensibilisation afin d’éviter des débordements comme ceux connus à l’issue de l’événement universitaire en 2021. Elle s’était engagée à adopter une tolérance zéro à l'égard de tout comportement illégal après le match de cette année.

L’an dernier, les célébrations dans les rues à la suite du match Panda avaient viré en débordements dans le quartier Côte-de-Sable à Ottawa, où une voiture a été renversée par des fêtards sur l’avenue Russell.

Un résident de l'avenue Russell a photographié une voiture qui a été renversée lors de l'émeute en 2021 (archives). Photo : Gracieuseté : Stephen Higham

Dans un courriel à CBC , le directeur général des Services de protection et d'urgence pour la Ville d’Ottawa, Kim Ayotte, a indiqué que la Ville avait engagé des conversations avec des partenaires concernant des événements qui ont eu lieu après le match Panda de 2022 et sur un événement d’avant-match. M. Ayotte n’a toutefois pas précisé si ces conversations ont fait mention de l’avenir de l’événement.

Le SPO ni son chef actuel, Eric Stubbs, embauché des semaines après le match, n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires de CBC à ce sujet.

La police louange sa propre réponse

À la suite d’une demande d’accès à l’information déposée peu après le match Panda du 1er octobre, CBC a reçu plus d'une centaine de pages de courriels qui constituent principalement des mises à jour opérationnelles envoyées par la police aux dirigeants municipaux.

Par exemple, dans un courriel envoyé vers 15 h 30 le jour du match, la police a avisé les responsables de la Ville que des personnes étaient allées se baigner dans le canal , mais qu’elles étaient sorties de l’eau depuis.

Dans de multiples autres rapports, la police a vanté l’exhaustivité et le succès de ses propres efforts de gestion de foule.

Dans les jours qui ont précédé le match Panda en 2022, la police d'Ottawa a mené une campagne de sensibilisation visant à éviter de nouveaux débordements (archives). Photo : Radio-Canada / Frederic Pepin

Nous avons élaboré un plan très important, coûteux, et exigeant beaucoup de ressources pour assurer la sécurité publique pendant cet événement de l’Université Carleton et de l’Université d’Ottawa , a écrit l’ancien chef intérimaire du SPO, Steve Bell.

C’était bien que nous l’ayons fait. Ce soir, nos agents et nos collègues de la [Police provinciale de l’Ontario] ont été appelés à gérer de grandes foules hostiles et belligérantes qui refusaient de quitter le secteur , a-t-il enchaîné.

Selon un rapport préparé pour la Commission de services policiers d’Ottawa, le coût total des services de police lors du match Panda de 2022 se situe entre 300 000 $ et 500 000 $.

Le chef de la police d'Ottawa, Eric Stubbs (à gauche), et le chef adjoint du corps policier, Steve Bell. Photo : Radio-Canada

En plus des communications de la police, la demande d’accès à l’information a fourni à CBC trois courriels envoyés par des résidents, dans lesquels ils demandent au maire de l’époque, Jim Watson, l’annulation du match.

En tant que contribuable de la Ville, je suis peiné de penser que je paie les coûts des services de police pour une grosse fête organisée par des gens qui ne paient pas d’impôts , a écrit un résident dont le nom a été caviardé.

Un match Panda en 2023?

Le directeur général des Services de protection et d'urgence pour la Ville d’Ottawa, Kim Ayotte, a indiqué que la Ville n’a pas encore reçu de demande d’application en prévision du match de 2023.

Un porte-parole de l’Université d’Ottawa a déclaré par courriel que l'établissement universitaire en était aux étapes préliminaires de la planification de l’événement de l’an prochain.

Plus de 1000 partisans étaient rassemblés en prévision de la traditionnelle joute dans le stationnement de l’aréna Côte-de-Sable à Ottawa, le 1er octobre dernier (archives). Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Cette année, le Bureau de l’expérience étudiante de l’Université Carleton a organisé un effort de nettoyage après le match pour enlever les déchets laissés par la foule dans les quartiers du Glebe et du Vieux Ottawa-Sud.

Sur son site Internet, l’Université Carleton dit évaluer à 42 millions de dollars les retombées économiques qui peuvent être attribuées au match Panda.

Nous reconnaissons et comprenons l’importance d’être un bon voisin responsable , a déclaré un porte-parole de l’école à CBC . Les consultations avec nos partenaires communautaires se poursuivent .