L’hiver s’installe dans le parc de la Gaspésie et au mont Miller

Selon le directeur du parc, Pascal Lévesque, la quantité de neige n'est pas encore optimale pour les sports de glisse, mais elle est satisfaisante pour le moment.

Actuellement, on parle d’à peu près 45 centimètres au mont Ernest-Laforce , précise-t-il. Dans les dernières 48 heures, on a eu une quinzaine de centimètres, donc ça continue de s'accumuler. En montagne, on est près d'un mètre à certains endroits.

Les précipitations sont régulières dans le parc de la Gaspésie (photo d'archives). Photo : courtoisie Catherine St-Laurent

Il indique que les sentiers de randonnée à raquettes et à ski sont ouverts. Pour le ski de descente, la neige est légèrement insuffisante. Ainsi, la prudence est de mise. Les skieurs sont invités à vérifier sur le site web du parc où les conditions de neige sont mises à jour régulièrement.

Selon M. Lévesque, les mises à jour donnent un portrait assez précis. Elles nous informent sur les dernières précipitations d'hier et d'avant-hier , mentionne-t-il. On a aussi l'état des sentiers qui nous permet de connaître les conditions de pratique de nos activités selon les différents lieux, de savoir ce qui est recommandé.

Le directeur du parc rappelle qu'il est important de consulter le site web et les réseaux sociaux pour vérifier la présence de caribou sur certains sites.

Actuellement, les secteurs Champ-de-Mars, Blanche-Lamontagne et Vallières—Saint-Réal sont fermés pour cette raison.

La fréquentation augmente

Par ailleurs, selon les statistiques dont dispose Pascal Lévesque, la fréquentation du parc en hiver augmente.

On remarque une croissance de la popularité , souligne-t-il. L’hiver dernier, il y a eu une augmentation de 20 % par rapport à l’hiver précédent. On a aussi des statistiques internes qui nous montrent que le taux de satisfaction de la clientèle s’élève à 90 %. L'indice de recommandation est très élevé, en haut de la moyenne qui est considérée comme très satisfaisante.

Donc ce que ça nous dit , ajoute-t-il, c'est que les clients qui se déplacent en Gaspésie, qui viennent vivre l'expérience hivernale en montagne, apprécient leur séjour et qu’ils ont l'intention de revenir. Ça nous dit aussi qu'ils en parlent beaucoup à leurs amis.

Ski hors piste dans le parc de la Gaspésie (photo d'archives) Photo : Pierre Carbonneau

Selon le directeur, la clientèle du parc se divise en deux types distincts. Environ 85 % de la clientèle vient faire de la randonnée de manière contemplative contre 15 % qui fait de la descente en hors-piste.

Pascal Lévesque remarque toutefois que de plus en plus de skieurs veulent entreprendre le ski hors-piste pour profiter des conditions de neige du parc de la Gaspésie. Ils viennent s’initier avec l'école de montagne , note-t-il. Ça nous permet d'aller chercher une clientèle qui est curieuse, qui veut être bien encadrée, bien faire les choses et bien apprendre pour assurer sa sécurité.

Avalanche Québec s'avère d'ailleurs un partenaire précieux relativement à la sécurité en montagne, rapporte Pascal Lévesque. Ils émettent des bulletins de façon quotidienne sur les risques d'avalanche selon les cotations des terrains , explique-t-il. C'est une évaluation à double niveau. Il y a le risque du jour combiné à la complexité des terrains. Tout ça est bien expliqué dans leur bulletin. On invite les gens à s'abonner ou à prendre l'application.

L’équipe du parc de la Gaspésie compte cette année une trentaine d’employés pour l’accueil, l'entretien du réseau routier et des pistes, la sécurité et la gestion. Tout le monde est très optimiste , indique le directeur. On travaille très fort à préparer la saison.

Le Gîte du mont Albert ouvrira ses portes le 27 décembre.

Du ski depuis quatre semaines au mont Miller

Au mont Miller, la saison est bien entamée depuis quatre semaines.

La neige ne manque pas au mont Miller (photo d'archives). Photo : Félix Rioux

Le président-directeur général du Chic-Chac de Murdochville, Guillaume Molaison, entrevoit une bonne saison. La montagne a reçu de bonnes quantités de neige tôt dans la saison et encore récemment.

Depuis vendredi toutefois, les conditions sont moins favorables au ski hors-piste en raison d’une croûte de neige qui s’est formée en surface. Environ sept pistes damées, elles, sont accessibles.

Guillaume Molaison s’attend au retour de la neige poudreuse d’ici peu. On est très confiants qu'avec la prochaine tempête, à partir de dimanche jusqu’à mardi, on devrait être en mesure de renouveler les conditions , estime-t-il.

La neige poudreuse devrait être de retour dès le début de la semaine au mont Miller (photos d'archives). Photo : Félix Rioux

« Tout le domaine va être accessible à partir du prochain renouvellement de poudreuse, donc on est très excités. » — Une citation de Guillaume Molaison, président-directeur général du Chic-Chac de Murdochville

Selon lui, des précipitations de l’ordre de 30 à 40 centimètres sont attendues.

La dernière tempête a laissé environ 50 centimètres. C’est une bonne neige humide qui a bien rempli tout le fond des bois, donc ça a permis de sécuriser le domaine skiable , explique-t-il.

Guillaume Molaison mentionne que les clients gaspésiens sont nombreux, et que d'autres, venus de régions plus lointaines que Fredericton, Halifax et Montréal, sont aussi présents. Selon lui, la présence de cette clientèle démontre que les adeptes ont hâte de dévaler les pentes.