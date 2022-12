Environnement Côte-Nord fête ses 30 ans au service de la faune et la flore

À ses débuts, le travail de l'organisme consistait à convaincre la population des enjeux environnementaux. La réalité est bien différente aujourd’hui.

L’évolution des mentalités a bien changé au cours de ces 30 dernières années. Aujourd’hui, je pense que les gens sont conscients que les enjeux environnementaux sont là. Maintenant, il faut les convaincre de passer à l’action , explique le directeur général d’Environnement Côte-Nord, Sébastien Caron.

Sébastien Caron, directeur du Conseil régional de l'environnement de la Côte-Nord (archives) Photo : Radio-Canada / Lydianne Ouimet

En 1991, peu d’organismes œuvraient à la protection de l’environnement dans la région.

Il y en avait deux principales, la Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles (CPESI) et la Corporation d'amélioration et de protection de l'environnement de Baie-Comeau. […] Des organismes nord-côtiers ont eu l’idée de se donner une voix régionale , raconte le directeur général en entrevue à l'émission Boréale 138.

C’est en 1995 que les conseils régionaux de l’environnement du Québec ont obtenu un programme de reconnaissance et du soutien financier récurrent du gouvernement provincial.

« Au départ du CRE de la Côte-Nord, il n’y avait pas d’apport de fonds publics. C’était l'œuvre de quelques bénévoles. » — Une citation de Sébastien Caron, directeur général d’Environnement Côte-Nord

Une chouette lapone, au Parc nature de Pointe-aux-Outardes, sur la Côte-Nord (archives) Photo : Caroline Gagnon

Maintenant, on est un organisme régional sectoriel. On est reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des groupes communautaires autonomes. C’est un peu notre rôle de conseiller Québec sur différents enjeux , précise-t-il.

Environnement Côte-Nord regroupe et concerte plusieurs organismes nord-côtiers, dont des organismes de bassins versants (OBV), les municipalités régionales de comté (MRC) et les comités ZIP Côte-Nord du Golfe et de la Rive-Nord de l'Estuaire.

Il consulte aussi des organisations autochtones, incluant le Regroupement Mamit Innuat, qui contribue à l'épanouissement social, culturel et économique des communautés innues d'Unamen Shipu, de Nutashkuan, de Pakua Shipi et d'Ekuanitshit, peut-on lire sur son site web.

Environnement Côte-Nord effectue par ailleurs une veille des enjeux environnementaux de la région, notamment en participant à des processus de consultation. Comme lors de grands projets, on peut penser au BAPE ou à l’Agence d'évaluation d'impact du Canada, mentionne Sébastien Caron.

Les Municipalités sont aussi consultées par Environnement Côte-Nord.

On va venir donner des avis ou même, dans certains cas, accompagner les Municipalités. C’est ce qu’on fait actuellement avec la Ville de Sept-Îles pour la mise en place, éventuellement, de la collecte et le traitement de la matière organique , ajoute-t-il.

L’organisme représente l’un des 16 conseils régionaux du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ). Les CRE sont présents dans toutes les régions administratives du Québec, à l’exception du Nord-du-Québec.

Avec la collaboration de Nicholas Bergeron