Le jeu vidéo d’un Acadien facilite l’apprentissage des langues étrangères

Originaire de Clare, dans la Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, Chad Comeau demeure présentement en Allemagne.

Un heureux concours de circonstances l'a amené à prendre part au projet Antura et les lettres. Ses habiletés en conception et en traduction ont servi à présenter récemment une nouvelle version pour les Ukrainiens, après trois mois intenses de travail.

Le jeu qui met en vedette un petit chien a d’abord été conçu pour l’apprentissage des langues syrienne et afghane dans un contexte de conflit. Cette fois, il a été adapté pour l’Ukraine, aux prises avec la Russie dans une guerre qui dure depuis le printemps.

Antura et les lettres n’a pas besoin d’un enseignant. Des lettres, des mots et des phrases se succèdent dans un environnement ludique pour des enfants qui ne peuvent pas aller à l’école ou qui ne peuvent pas comprendre la langue de leur pays d’exil.

Pour Chad Comeau, c’est travailler dans un autre monde que celui qui lui a permis de créer les jeux Clairvoyance, qui fait connaître les attractions touristiques de la région, et une application culinaire de recettes de la Baie-Sainte-Marie.

« C’est cool de travailler les langues dans un contexte de jeux vidéo. On voulait aider et je voulais utiliser mes compétences de traducteur et de concepteur pour une bonne cause. »