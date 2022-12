Un horaire du temps des Fêtes chargé pour Sara Dufour

Entre Noël et le jour de l'An, l'artiste originaire de Dolbeau-Mistassini se produira successivement à Montréal, à Québec et à Alma.

L'autrice-compositrice-interprète assure que son spectacle au Lac-Saint-Jean, qui se tiendra le 29 décembre, aura un caractère bien particulier.

Pour ajouter du piquant à cette prestation, elle a invité Sébastien Savard à se joindre à elle sur la scène de la Salle Michel Côté.

Il ne s'agira pas de la première collaboration entre Sara Dufour et ce violoniste dont la popularité a augmenté considérablement dans la foulée de ses prestations spectaculaires, mariant l'acrobatie et la musique, qui ont été présentées dans le cadre de l'émission Canada's Got Talent.

« Il y a deux versions de ma chanson La tourtière à ma grand-mère, une avec des paroles et une autre instrumentale. Sébastien Savard a joué du violon dans la version instrumentale », raconte-t-elle.

Par ailleurs, la Dolmissoise et son entourage ont déniché plusieurs partenaires commerciaux et culturels, ce qui leur permettra de se lancer dans une véritable distribution de présents à Alma.

« On va avoir de vrais beaux cadeaux pour le public », s'exclame l'artiste, avec son enthousiasme communicatif.

« Le public et mon équipe, c'est rendu ça ma famille aussi. Ce sera un peu notre Noël », conclut-elle.

Sur la base d'une entrevue de Julie Larouche